Gauff na papierze wydaje się być faworytką tego spotkania, ale miała sporo problemów, by w ogóle dotrzeć do półfinału. Najpierw po niemal trzech godzinach gry uporała się z Leylah Fernandez, a później po równie wyczerpującym meczu wygrała z Belindą Bencic. Najmniej kłopotów miała w ćwierćfinale, gdzie w dwóch setach ograła Evę Lys.

Anisimova również przeszła długą i trudną drogę. Trzysetowa batalia najpierw z Karoliną Muchovą, a następnie z Jasmine Paolini na pewno dała się we znaki tegorocznej finalistce Wimbledonu i US Open. Jak poradzi sobie w kolejnym starciu?

Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Amanda Anisimova na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.