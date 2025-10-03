Pegula ma za sobą trzy trzysetowe batalie: z Emmą Raducanu, Martą Kostiuk oraz pogromczynią Igi Świątek - Emmą Navarro. Amerykanka spędziła już na korcie w Pekinie ponad 7,5 godziny.

Droga Noskovej do półfinału wydaje się mniej wyboista. Jedynego w tym turnieju seta straciła w pojedynku z Qinwen Zheng, który Chinka poddała przy stanie 1:1. Później Czeszka wygrała z Anastazją Potapową i Sonay Kartal.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jessica Pegula - Linda Noskova na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

KP, Polsat Sport