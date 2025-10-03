Zieliński/Peers - Bolelli/Vavassori na żywo. ATP w Szanghaju. Relacja live i wynik online

Jan Zieliński/John Peers - Simone Bolelli/Andrea Vavassori to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Szanghaju. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/John Peers - Simone Bolelli/Andrea Vavassori na Polsatsport.pl.

Jan Zieliński drugi raz w tym sezonie przystępuje do rywalizacji u boku Johna Peersa. Na początku sierpnia bowiem polsko-australijski duet grał w Toronto, gdzie odpadł w drugiej rundzie.

 

Obecnie Zieliński i Peers występują w imprezie rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. W pierwszej fazie mierzą się z rozstawionymi z numerem 4. Włochami: Simone Bolellim i Andreą Vavassorim.

 

To pierwsze bezpośrednie starcie obu par.

 

