18-letni talent pogrążył Liverpool! Nowy lider Premier League

Prowadzenie Chelsea dał po niespełna kwadransie gry potężnym uderzeniem z dystansu Ekwadorczyk Moises Caicedo. Wyrównanie przyszło w drugiej połowie, kiedy Szwed Alexander Isak efektownie zgrał piłkę do Cody'ego Gakpo, a Holender trafił do siatki mocnym strzałem z bliska (63.).

W końcówce obie strony atakowały z determinacją i miały swoje szanse, ale gola udało się zdobyć tylko gospodarzom - w szóstej doliczonej minucie. Bohaterem został 18-letni Brazylijczyk Estevao.

W poprzedniej kolejce broniący tytułu Liverpool uległ takim samym wynikiem Crystal Palace, a kilka dni później przegrał z Galatasaray Stambuł w Lidze Mistrzów 0:1. Trzy kolejne porażki ostatnio przydarzyły się „The Reds” na przełomie marca i kwietnia 2023 roku.

Arsenal rywalizował u siebie z West Ham United, z którym przegrał dwa poprzednie starcia przed własną publicznością. Tym razem jednak „Kanonierzy” nie mieli problemów z lokalnym rywalem, który zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

Bramki dla gospodarzy zdobyli Declan Rice (38.), były piłkarz West Hamu, oraz z rzutu karnego Bukayo Saka (67.).

Trener zwycięzców Hiszpan Mikel Arteta, który poprowadził ten zespół po raz 300. w karierze, może być jednak zaniepokojony, bo w pierwszej połowie z powodu kontuzji boisko musiał opuścić norweski kapitan Martin Odegaard, a w drugiej przedwcześnie z placu gry musiał też zejść Rice.

Arsenal ma 16 punktów i o jeden wyprzedza Liverpool oraz o dwa rywala z północnego Londynu - Tottenham Hotspur. „Koguty” ograły na wyjeździe Leeds United 2:1, zadając beniaminkowi pierwszą ligową porażkę przed jego publicznością od ponad roku. Seria zatrzymała się na 23 meczach zwycięskich lub remisowych.

W innym sobotnim meczu Manchester United dość pewnie ograł na Old Trafford Sunderland 2:0. Taki wynik może pozwolić nieco odetchnąć trenerowi gospodarzy Rubenowi Amorimowi. Słabe wyniki „Czerwonych Diabłów” pod wodzą Portugalczyka stawiają pod znakiem zapytania jego przyszłość w klubie.

Na niedzielę zaplanowane są m.in. mecze Aston Villi z Burnley (piłkarzem gospodarzy jest Matty Cash) czy Manchesteru City na wyjeździe z Brentfordem.

WYNIKI I TABELA PREMIER LEAGUE