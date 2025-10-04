Awans Majchrzaka i takie wieści! Przed Polakiem trudne zadanie

Kamil Majchrzak wrócił do gry po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją żeber. Polak rywalizuje obecnie w imprezie rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju.

ZOBACZ TAKŻE: Nie zgodziła się ze Świątek, a teraz takie informacje. Jasny komunikat

Piotrkowianin prezentuje w Chinach świetną formę. Na jego rozkładzie znalazło się już dwóch Amerykanów: Ethan Quinn i rozstawiony z "29" Brandon Nakashima.

Majchrzak nie stracił jeszcze ani jednego seta, a szczególnie zachwycił w drugim spotkaniu, w którym zwyciężył 6:4, 6:0 nad wyżej notowanym rywalem.

Teraz Polak poznał przeciwnika w walce o czwartą rundę "tysięcznika" w Szanghaju. Tym będzie turniejowa "7" - Alex de Minaur.

Australijczyk w Chinach ma za sobą jedno starcie. W 1/32 finału wyeliminował Argentyńczyka Camilo Ugo Carabellego, triumfując 6:4, 6:2.

W przeszłości Majchrzak i de Minaur grali ze sobą raz. Miało to miejsce podczas wielkoszlemowego Australian Open 2022. W Melbourne lepszy - wynikiem 3:0 - okazał się reprezentant gospodarzy.