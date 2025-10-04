Awans Majchrzaka i takie wieści! Przed Polakiem trudne zadanie

Kamil Majchrzak w fenomenalnym stylu awansował do trzeciej rundy turnieju ATP w Szanghaju, pokonując Amerykanina Brandona Nakashimę. Chwilę po zakończeniu swojego meczu Polak poznał rywala, z którym zmierzy się w walce o czwartą fazę prestiżowych zmagań w Chinach. Piotrkowianina czeka trudne wyzwanie.

fot. PAP
Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak wrócił do gry po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją żeber. Polak rywalizuje obecnie w imprezie rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju.

 

Piotrkowianin prezentuje w Chinach świetną formę. Na jego rozkładzie znalazło się już dwóch Amerykanów: Ethan Quinn i rozstawiony z "29" Brandon Nakashima.

 

Majchrzak nie stracił jeszcze ani jednego seta, a szczególnie zachwycił w drugim spotkaniu, w którym zwyciężył 6:4, 6:0 nad wyżej notowanym rywalem.

 

Teraz Polak poznał przeciwnika w walce o czwartą rundę "tysięcznika" w Szanghaju. Tym będzie turniejowa "7" - Alex de Minaur.

 

Australijczyk w Chinach ma za sobą jedno starcie. W 1/32 finału wyeliminował Argentyńczyka Camilo Ugo Carabellego, triumfując 6:4, 6:2.

 

W przeszłości Majchrzak i de Minaur grali ze sobą raz. Miało to miejsce podczas wielkoszlemowego Australian Open 2022. W Melbourne lepszy - wynikiem 3:0 - okazał się reprezentant gospodarzy.

