Bayern ciągle wygrywa

Piłka nożna

Piłkarze Bayernu Monachium odnieśli dziesiąte zwycięstwo w dziesiątym meczu o stawkę w tym sezonie. W 6. kolejce niemieckiej ekstraklasy mistrzowie kraju pokonali na wyjeździe Eintracht Frankfurt 3:0. Wicelider Borussia Dortmund zremisował u siebie z RB Lipsk 1:1.

Bayern ciągle wygrywa
fot. PAP

W starciu z obrońcami tytułu Eintracht utrzymał czyste konto przez... 15 sekund. Bawarczykom wystarczyło kilka kontaktów z piłką, aby przeprowadzić akcję bramkową, którą po podaniu Serge'a Gnabry'ego wykończył Kolumbijczyk Luis Diaz.

 

W 27. minucie Diaz asystował, a wybitną strzelecką formę potwierdził Anglik Harry Kane, który potężnym uderzeniem podwyższył na 2:0 i zdobył już 11. ligową bramkę w tym sezonie. Od początku sezonu do siatki w barwach Bayernu trafił już 18 razy.

 

Kropkę nad i postawił w końcówce ponownie Diaz, który ustalił wynik po podaniu Portugalczyka Raphaela Guerreiro.

 

Bramkarz Manuel Neuer, który zachował czyste konto, rozegrał 362. zwycięski mecz w Bundeslidze, co jest wyrównaniem rekordu jego byłego klubowego kolegi Thomasa Muellera. Doświadczony, 39-letni bramkarz jest na dobrej drodze, aby wyrównać inne osiągnięcie Muellera i po raz 13. w karierze zostać mistrzem Niemiec.

 

Bayern prowadzi w tabeli z kompletem punktów i bilansem bramek 25-3. W tym sezonie pokonał też wszystkich dotychczasowych rywali w Lidze Mistrzów, Pucharze i Superpucharze Niemiec.

 

10 kolejnych zwycięstw od początku sezonu to wynik lepszy niż zespół osiągnął pod wodzą Juppa Heynckesa w rozgrywkach 2012/13, kiedy wywalczył potrójną koronę. Wtedy monachijczycy spotkanie numer 10 przegrali - z BATE Borysów w Lidze Mistrzów 1:3.

 

Bez porażki pozostaje także Borussia, która jednak tylko zremisowała w Dortmundzie z RB Lipsk 1:1 i ma cztery punkty straty do Bayernu. Prowadzenie gościom dał Austriak Christoph Baumgartner (7.), a wyrównał Brazylijczyk Yan Couto (23.).

 

Po przerwie na mecze reprezentacji, 18 października, dojdzie do starcia prowadzącej dwójki w Monachium.

 

W innych sobotnich meczach VfL Wolfsburg, z powołanym do reprezentacji Polski bramkarzem Kamilem Grabarą, przegrał na wyjeździe z FC Augsburg 1:3. Z kolei FC St. Pauli, w którym do 71. minuty grał również powołany do kadry Arkadiusz Pyrka, a rezerwowym był Adam Dźwigała, uległ w Bremie Werderowi 0:1.

 

TABELA I WYNIKI BUNDESLIGI

Przejdź na Polsatsport.pl
NIEMCYPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Fiorentina - Sigma Ołomuniec. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 