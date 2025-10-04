Pogoń Siedlce po 11 spotkaniach ma na koncie 15 punktów i plasuje się w środku stawki Betclic 1 Ligi. Piłkarze Adama Noconia zanotowali cztery zwycięstwa, trzy remisy i cztery porażki. W ostatnim spotkaniu pokonali GKS Tychy 3:1, po bramce Miłosza Drąga i dwóch trafieniach Marcina Flisa.

Pogoń Grodzisk, która pełni w tym sezonie rolę beniaminka, zgromadziła do tej pory 18 "oczek". Podopieczni Piotra Stokowca od trzech kolejek są niepokonani - zremisowali 3:3 z Górnikiem Łęczna, a następnie wygrali ze Stalą Mielec 2:1 i ŁKS-em Łódź 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

MR, Polsat Sport