Betclic 1 Liga: Polonia Bytom - Puszcza Niepołomice. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polonia Bytom - Puszcza Niepołomice to spotkanie w ramach 12. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

Polonia z dorobkiem 19 punktów znajduje się w górnej części tabeli. Bytomianie w tym sezonie triumfowali już sześciokrotnie, raz dzieli się punktami, a w czterech spotkaniach musieli uznać wyższość rywala. W ostatnim starciu piłkarze Łukasza Tomczyka przegrali minimalnie z liderem - Wisłą Kraków, 0:1.

 

Puszcza aktualnie znajduje się w strefie spadkowej. Ekipa z Małopolski zdobyła dotychczas 10 "oczek" dzięki jednej wygranej i aż siedmiu remisom. W poprzedniej kolejce piłkarze z Niepołomic podzielili się punktami z Odrą Opole.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

MR, Polsat Sport
1 LIGABETCLIC 1 LIGAPIŁKA NOŻNAPOLONIA BYTOMPUSZCZA NIEPOŁOMICE

