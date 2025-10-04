Betclic 1 Liga: Znicz Pruszków - Śląsk Wrocław. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Znicz Pruszków - Śląsk Wrocław to spotkanie w ramach 12. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

Znicz znajduje się na dnie ligowej tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Pruszkowianie zaliczyli już dziewięć porażek. W ostatnim spotkaniu piłkarze Petera Struhara przegrali z Miedzią Legnica 1:2, a tydzień wcześniej udało im się wysoko, bo aż 4:0, pokonać GKS Tychy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne problemy Yamala! Opuści kolejne mecze

 

Śląsk, który spadł z Ekstraklasy, plasuje się na drugim biegunie tabeli dzięki sześciu zwycięstwom i dwóm remisom w 11 spotkaniach. Od czterech tygodni podopieczni Ante Simundzy są niepokonani. W poprzedniej kolejce wrocławianie zremisowali z Polonią Warszawa 1:1

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAPIŁKA NOŻNAŚLĄSK WROCŁAWZNICZ PRUSZKÓW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 