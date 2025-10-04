Znicz znajduje się na dnie ligowej tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Pruszkowianie zaliczyli już dziewięć porażek. W ostatnim spotkaniu piłkarze Petera Struhara przegrali z Miedzią Legnica 1:2, a tydzień wcześniej udało im się wysoko, bo aż 4:0, pokonać GKS Tychy.

Śląsk, który spadł z Ekstraklasy, plasuje się na drugim biegunie tabeli dzięki sześciu zwycięstwom i dwóm remisom w 11 spotkaniach. Od czterech tygodni podopieczni Ante Simundzy są niepokonani. W poprzedniej kolejce wrocławianie zremisowali z Polonią Warszawa 1:1

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

