Nasi eksperci krytycznym okiem spojrzą na inauguracyjne występy polskich klubów w Lidze Konferencji UEFA, a dzięki specjalnie przygotowanym materiałom reporterskim zajrzymy za kulisy wydarzeń na stadionach w Poznaniu, Białymstoku, Warszawie oraz Sosnowcu.

W dalszej części programu goście w studiu pochylą się również nad powołaniami selekcjonera Jana Urbana przed nadchodzącymi spotkaniami – towarzyskim z Nową Zelandią oraz wyjazdowym z Litwą w ramach el. MŚ 2026.

Transmisja programu Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.

