Zbigniew Boniek gościem Cafe Futbol. Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejne wydanie magazynu Cafe Futbol. Transmisja programu Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00. Gościem specjalnym będzie były prezes PZPN Zbigniew Boniek. Program poprowadzi Przemysław Iwańczyk, w studiu zasiądą również Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.

fot. Polsat Sport
Nasi eksperci krytycznym okiem spojrzą na inauguracyjne występy polskich klubów w Lidze Konferencji UEFA, a dzięki specjalnie przygotowanym materiałom reporterskim zajrzymy za kulisy wydarzeń na stadionach w Poznaniu, Białymstoku, Warszawie oraz Sosnowcu.

 

W dalszej części programu goście w studiu pochylą się również nad powołaniami selekcjonera Jana Urbana przed nadchodzącymi spotkaniami – towarzyskim z Nową Zelandią oraz wyjazdowym z Litwą w ramach el. MŚ 2026.

 

Transmisja programu Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.

