Co za skład finału w Pekinie. Pokonały wyżej rozstawione rywalki

Anisimova wyeliminowała 6:1, 6:2 Coco Gauff (nr 2), która w stolicy Chin broniła tytułu. To będzie kolejny jej finał w znakomitym sezonie, w którym zdobyła tytuły wicemistrzowskie w Wimbledonie i US Open. Sobotnie zwycięstwo dało również 24-letniej Amerykance prowadzenie 2-1 w bilansie bezpośrednich pojedynków z Gauff.

Była to pierwsza porażka w Pekinie klasyfikowanej na trzecim miejscu w rankingu WTA Amerykanki od czasu przegranej z Igą Świątek w półfinale tego turnieju przed dwoma laty.

W drugim półfinale Noskova, która za rywalkę miała Jessicę Pegulę (5.), stosunkowo łatwo wygrała pierwszego seta 6:3, kończąc go asem serwisowym (11 w całym meczu). W drugiej partii dominacja Peguli nie podlegała dyskusji (6:1). Amerykanka oddała rywalce tylko 14 piłek. W trzecim secie Czeszka wygrała 8-6 w tie-breaku.

- To najpiękniejsze dwa tygodnie mojego życia - powiedziała wprost z kortu 20-letnia Noskova.

Iga świątek została wyeliminowana w 1/8 finału. Raszynianka przegrała z rozstawioną z nr 16 Emmą Navarro 4:6, 6:4, 0:6. Była to pierwsza w karierze wygrana 24-letniej Amerykanki z Polką.

Magdalena Fręch i Magda Linette odpadły, odpowiednio, w 1. i 2. rundzie.

Wyniki półfinałów:

Amandą Anisimova (USA, 3) - Coco Gauff (USA, 2) 6:1, 6:2

Linda Noskova (Czechy, 26) - Jessica Pegula (USA, 5) 6:3, 1:6, 7:6 (8-6)