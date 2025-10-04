Hat-trick! Co za mecz Widzewa

Dziesięć dni wcześniej oba zespoły zmierzyły się w Niecieczy w meczu 1. rundy Pucharu Polski. Po 120 minutach gry był remis 2:2, a o awansie łodzian przesądziły skuteczniej wykonywane rzuty karne.

W 20. minucie zrobiło się 1:0. Morgan Fassbender z końcowej linii wycofał piłkę przed pole karne, a Sergio Guerrero strzałem tuż przy słupku pokonał zasłoniętego nieco Veljko Ilica. Był to pierwszy gol w Ekstraklasie Hiszpana pozyskanego latem z FC Cartagena.

Widzew dość szybko wyrównał. Marusz Fornalczyk dośrodkował z lewego skrzydła, w polu karnym piłkę głową zagrał Peter Therkildsen, a Sebastian Bergier - również głową - skierował ja do siatki. To był czwarte trafienie łódzkiego napastnika w tym sezonie, a pierwsze od 2 sierpnia i meczu z GKS Katowice.

W 54. minucie Akere świetnie przyjął długie podanie od Therkildsena, odegrał do Frana Alvareza, a ten nie dał szans Mleczce na skuteczną interwencję. Goście poszli za ciosem i chwilę później hiszpański pomocnik ponownie umieścił piłkę w siatce. Tym razem po podaniu od Fornalczyka, który mógł się cieszyć z pierwszej asysty w sezonie.

Gospodarze kompletnie się pogubili, a Widzew robił na boisku, co chciał. Zwłaszcza Alvarez, który w 67. minucie skompletował hat-tricka, pokonując Mleczkę strzałem z rzutu wolnego. Wychowanek Villarrealu w 70. minucie po raz czwarty umieścił piłkę w siatce, ale ten gol nie został uznany, gdyż - po analizie VAR - okazało się, że podający Andi Zeqiri był wcześniej na minimalnym spalonym.

Wydawało się, że spotkanie zakończy się pogromem beniaminka, ale gospodarze zdołali zmniejszyć rozmiary porażki w 83. minucie. Sergio Guerrero zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu, korzystając z podania Wojciecha Jakubika.

Widzew odniósł pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w Ekstraklasie od 28 marca, gdy pokonał Piasta 2:0. Z kolei Bruk-Bet, który w drugim kolejnym meczu stracił cztery bramki, na wygraną u siebie czeka od 25 maja, gdy jeszcze w 1. lidze ograł 2:1 Kotwicę Kołobrzeg.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź 2:4 (1:1)

Bramki: 1:0 Sergio Guerrero (20), 1:1 Sebastian Bergier (29-głową), 1:2 Fran Alvarez (54), 1:3 Fran Alvarez (57), 1:4 Fran Alvarez (67-wolny), 2:4 Sergio Guerrero (82).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Miłosz Mleczko - Gabriel Isik, Lucas Masoero, Arkadiusz Kasperkiewicz - Radu Boboc (65. Krzysztof Kubica), Maciej Ambrosiewicz, Sergio Guerrero, Damian Hilbrycht (79. Diego Deisadze) - Morgan Fassbender (65. Wojciech Jakubik), Andrzej Trubeha (51. Igor Strzałek), Jesus Jimenez (79. Artem Putiwcew).

Widzew Łódź: Veljko Ilic - Marcel Krajewski, Stelios Andreou, Ricardo Visus, Peter Therkildsen - Fran Alvarez, Marek Hanousek (13. Juljan Shehu), Szymon Czyż (86. Lindon Selahi) - Samuel Akere (62. Angel Baena), Sebastian Bergier (63. Andi Zeqiri), Mariusz Fornalczyk (86. Pape Meissa Ba).

Żółte kartki: Artem Putiwcew - Sebastian Bergier, Samuel Akere.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów: 4 074