Kapitalny występ Majchrzaka! Cenne zwycięstwo

Turniej rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju jest dla Kamila Majchrzaka pierwszym od miesiąca. Polak wrócił bowiem w Chinach do rywalizacji po wyleczeniu kontuzji żeber. W pierwszej rundzie odprawił Ethana Quinna, natomiast w drugiej mierzył się z rozstawionym z numerem 29. Brandonem Nakashimą, który w 1/64 finału miał wolny los.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne tenisistki pewne udziału w WTA Finals

Majchrzak zaczął świetnie, bo od razu przełamał Amerykanina, a następnie potwierdził to przy własnym serwisie (2:0). Kolejne dwa gemy padły jednak łupem Nakashimy, a na tablicy widniał remis. Kluczowa dla losów pierwszej partii była końcówka. W niej to właśnie Majchrzak zachował więcej zimnej krwi - odebrał podanie rywalowi na 5:4, a kilka minut później domknął seta.

Druga odsłona zmagań w całości była już spektaklem jednego aktora. Tym był Polak, który zdominował wydarzenia na korcie, nie oddał Nakashimie nawet jednego gema i sięgnął po pewną wiktorię, meldując się w trzeciej fazie "tysięcznika" w Szanghaju.

O awans do czwartej rundy Majchrzak powalczy z turniejową "7" - Alexem de Minaurem. Australijczyk odprawił wynikiem 6:4, 6:2 Argentyńczyka Camilo Ugo Carabellego.

Kamil Majchrzak - Brandon Nakashima 6:4, 6:0

Skrót meczu Kamil Majchrzak - Brandon Nakashima: