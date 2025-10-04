Kapitalny występ Majchrzaka! Cenne zwycięstwo

Julian Cieślak

Kamil Majchrzak zameldował się w trzeciej rundzie prestiżowego turnieju ATP w Szanghaju. Polak pokonał 6:4, 6:0 rozstawionego z "29" Amerykanina Brandona Nakashimę. Kolejnym przeciwnikiem piotrkowianina będzie grający z numerem 7. Australijczyk Alex de Minaur.

fot. PAP
Kamil Majchrzak

Turniej rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju jest dla Kamila Majchrzaka pierwszym od miesiąca. Polak wrócił bowiem w Chinach do rywalizacji po wyleczeniu kontuzji żeber. W pierwszej rundzie odprawił Ethana Quinna, natomiast w drugiej mierzył się z rozstawionym z numerem 29. Brandonem Nakashimą, który w 1/64 finału miał wolny los.

 

Majchrzak zaczął świetnie, bo od razu przełamał Amerykanina, a następnie potwierdził to przy własnym serwisie (2:0). Kolejne dwa gemy padły jednak łupem Nakashimy, a na tablicy widniał remis. Kluczowa dla losów pierwszej partii była końcówka. W niej to właśnie Majchrzak zachował więcej zimnej krwi - odebrał podanie rywalowi na 5:4, a kilka minut później domknął seta.

 

Druga odsłona zmagań w całości była już spektaklem jednego aktora. Tym był Polak, który zdominował wydarzenia na korcie, nie oddał Nakashimie nawet jednego gema i sięgnął po pewną wiktorię, meldując się w trzeciej fazie "tysięcznika" w Szanghaju.

 

O awans do czwartej rundy Majchrzak powalczy z turniejową "7" - Alexem de Minaurem. Australijczyk odprawił wynikiem 6:4, 6:2 Argentyńczyka Camilo Ugo Carabellego.

 

Kamil Majchrzak - Brandon Nakashima 6:4, 6:0

 

Skrót meczu Kamil Majchrzak - Brandon Nakashima:

