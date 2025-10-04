Kto faworytem Tauron Ligi w nowym sezonie? Siatkarscy eksperci nie mają wątpliwości

PGE Budowlani przysłali wideo, na którym siatkarki wyszły poza halę i zaprezentowały kilka atrakcji Łodzi. Ciekawie przedstawiono też zawodniczki, które zagrają na poszczególnych pozycji. Fajny pomysł i dobra realizacja spotkały się z entuzjastycznymi recenzjami.

Zobacz także: Tauron Liga. Siatkarki wracają do gry! Kiedy rozpocznie się nowy sezon?

Drużyna Budowlanych jest również poważnym kandydatem do gry w finale Tauron Ligi w sezonie 2025/26. Siatkarki tego klubu mają już na koncie srebrne medale mistrzostw Polski (2017, 2019), ale w ostatnich latach, choć docierały do strefy medalowej, nie mogły przebić się do wielkiego finału; wywalczyły brąz (2023), czwarte miejsce (2024) i znowu brąz (2025).

– Nie wyobrażam sobie, żeby ten zespół nie zagrał w finale Tauron Ligi w obecnym sezonie. W kilku ostatnich latach łodzianki aspirowały do finału i trochę im brakowało. Biorąc pod uwagę, że sporo zawodniczek odeszło z ligi po ostatnim sezonie i rozgrywki nie będą aż tak wymagające, to myślę, że droga do finału się dla Budowlanych mocno otworzyła i jeżeli nic po drodze się nie wydarzy, to one w tym finale powinny się znaleźć – powiedziała Milena Sadurek.

– To jest zespół budowany nie tylko na finał Tauron Ligi, ale też na rozgrywki międzynarodowe, choć tam losowanie było bezlitosne. Zobaczymy jak dziewczyny poradzą sobie z tym, również mentalnie. Personalnie to jest drużyna na finał – dodała Joanna Kaczor-Bednarska.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Pełen humoru film Developresu Rzeszów również zyskał uznanie. Został oceniony nieco niżej, niż wideo przesłane przez Budowlanych, ale w prognozach przed sezonem Tauron Ligi akcje rzeszowskich Rysic stoją jednak wyżej od rywalek.

DevelopRes broni mistrzowskiego tytułu i choć drużynę opuściło kilka czołowych zawodniczek, to klub z Podkarpacia był w ostatnich miesiącach królem transferów w polskiej lidze. Pozyskano takie zawodniczki jak m.in. Julita Piasecka, Oliwia Sieradzka, Taylor Bannister, Dominika Pierzchała czy Svitlana Dorsman (nowa kapitan). Zespół poprowadzi nowy trener Cesar Hernandez Gonzalez.

– Dla drużyny z Rzeszowa srebro w tym sezonie będzie porażką. To jest zespół najlepiej zbudowany w Tauron Lidze, ma najszerszy skład i dobre siatkarki na zmianę. Myślę, że zarówno zawodniczki, jak i włodarze klubu powinni stawiać sobie jeden cel - złoty medal – stwierdziła Joanna Podoba-Malicka.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport