PLS 1. Liga siatkarzy: Lechia Tomaszów Mazowiecki - CUK Anioły Toruń. Relacja live i wynik na żywo

Lechia Tomaszów Mazowiecki w dotychczasowych spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (3:2 z BKS Bydgoszcz, 3:2 z PZL Leonardo Avia Świdnik) i poniosła jedną porażkę (1:3 z Karton-Pak Astra Nowa Sól). Drużyna CUK Anioły Toruń rozegrała dwa mecze i oba przegrała (1:3 z KKS Mickiewicz Kluczbork, 0:3 z KPS Siedlce).

W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Lechia Tomaszów Mazowiecki - CUK Anioły Toruń w sobotę 4 października o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport