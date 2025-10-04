Legia kontra Samsunspor. Co wydarzyło się na murawie? Oto najważniejsze momenty

Edward Iordanescu zaszokował ekspertów

Zaczęło się od wielkiego szoku w gronie piłkarskich ekspertów i kibiców. Trener Legii, Edward Iordanescu, niemal całkowicie zmienił ustawienie i posłał do boju rezerwowych piłkarzy, którzy do tej pory dostawali mniej minut. Wszystko po to, aby tych najlepszych oszczędzać na ligowe starcie z Górnikiem Zabrze. Z pewnością zaszokowało to również Turków, jednak ci szybko otrząsnęli się i zaczęli grać w piłkę. Rezerwowy skład w Europie to praktyka, na którą polskie drużyny decydują się bardzo rzadko. Ryzyko się nie opłaciło.

Szybko stracona bramka ustawiła mecz

Od pierwszych minut w grze Legionistów było sporo niedokładności. Widać było, że brakuje im automatyzmów boiskowych i zrozumienia. To szybko wykorzystali goście. Trzeci zespół poprzedniego sezonu ligi tureckiej ruszył do ataku. Już w 10. minucie Samsunspor wyprowadził zabójczą kontrę. Anthony Musaba popisał się szybkością, zwiódł Marco Burcha i spokojnie pokonał Kacpra Tobiasza. Legia przegrywała 0:1, jednak miała jeszcze sporo czasu, aby powalczyć o odrobienie strat. Do końca pierwszej połowy to się nie udało.

Warszawianie bili głową w mur

Po zmianie stron Iordanescu zdecydował się na kilka roszad w składzie. Przewaga legionistów rosła z minuty na minutę, jednak brakowało im skuteczności. Zaczęło się obiecująco, gdy Wojciech Urbański zdecydował się na strzał z dystansu. Piłka wylądowała na słupku. Później swoje szanse miał Mileta Rajović. Najpierw niecelnie główkował, a później nawet przez moment cieszył się z gola po stałym fragmencie gry. Do akcji wkroczył jednak VAR i bramka słusznie została anulowana. Gracz Legii znajdował się na pozycji spalonej. Ostatnie 20-30 minut meczu to już szaleńcze ataki gospodarzy. Brakowało jednak konkretów i Okan Kocuk zachował czyste konto. Legia biła głową w mur i przegrała 0:1.

Falstart może słono kosztować

Falstart w rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA może legionistów słono kosztować. Od pierwszej kolejki notują straty i trudno im będzie powtórzyć świetny wynik z poprzedniej edycji, gdy dotarli do ćwierćfinału. Drugie spotkanie w tych rozgrywkach rozegrają 23 października. Wówczas zmierzą się na wyjeździe z Szachtarem Donieck, czyli drużyną o uznanej renomie w Europie. To rywale będą faworytami do zwycięstwa. Ze względu na konflikt zbrojny spotkanie to rozegrane zostanie na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. To tam Szachtar występuje w Europie jako gospodarz.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wszystkie mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji UEFA transmitowane są na antenach sportowych Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport