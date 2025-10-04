Miko Marczyk szósty na inaugurację Rajdu Chorwacji

Drugi po pierwszym etapie ze stratą 27,3 s jest Estończyk Robert Virves (Skoda Fabia RS), a trzeci znany z WRC Norweg Mads Oestberg (Citroen C3 Rally2) - strata 47,6 s.

Marczyk na szóstej pozycji traci do lidera 1.22,1, z czego kilkanaście sekund to wina błędu - na początku popołudniowej pętli polska załoga "przestrzeliła" zakręt.

- Poranne odcinki pojechałem średnio, popołudniowe gorzej, dlatego sytuacja jest teraz taka, jaka jest. W niedzielę może się wszystko zmienić - pogoda, sytuacja w klasyfikacji, nastroje kierowców. Teraz marzę tylko o tym, aby się wyspać. Nie mam zamiaru analizować, co się może wydarzyć - powiedział na mecie etapu Polak, który do imprezy w Chorwacji startował jako lider klasyfikacji generalnej ERC.

Jego najgroźniejszym rywalem w walce o tytuł miał być Andrea Mabellini (Skoda Fabia RS Rally2). Włoch jednak już się nie liczy w walce, wypadł z drogi na trasie pierwszego odcinka w pętli popołudniowej, uszkodził samochód i nie mógł kontynuować jazdy.

O ile serwis naprawi jego samochód, to być może wystartuje w niedzielę w drugim etapie, aby powalczyć na ostatnim odcinku Power Stage o dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej. Ale teoretycznie, aby miały one jakieś znaczenie w końcowej klasyfikacji sezonu, to rajdu w niedzielę nie mogą ukończyć ani Marczyk, ani Armstrong.

Po wypadku Włocha do walki o tytuł włączył się właśnie Irlandczyk, który w drugiej połowie sezonu spisuje się wyśmienicie. Był drugi w Rajdzie Barum, a ostatnio wygrał siódmą rundę w Walii.

Armstrong w Chorwacji zdecydowanie prowadzi i aby nie sprawił Marczykowi problemów związanych z pierwszym w karierze tytułem, Polak musi ukończyć imprezę w czołowej czwórce. Do czwartego obecnie w klasyfikacji Szweda Mille Johanssona (Skoda Fabia RS Rally2) traci ponad 30 s.

W niedzielę w programie są cztery odcinki specjalne; zaplanowano dwie dwukrotnie przejeżdżane próby Veliko - Trgovisce (13,6 km) i Zagorska Sela - Kumrovec (14,3 km). Pierwszy niedzielny OS wystartuje o godz. 9.10, ostatni o 13.05.

Ceremonię uhonorowania najlepszych zaplanowano o 15.45 w Zagrzebiu, a wieczorem odbędzie się gala zakończenia sezonu ERC i koronacja nowych mistrzów Starego Kontynentu.

W rajdowych ME w ubiegłych latach doskonale spisywał się Kajetan Kajetanowicz, który trzykrotnie w latach 2015-17 zdobył tytuł najlepszego kierowcy Starego Kontynentu.

KP, PAP