Na zwycięstwo trzeba jeszcze poczekać. Polacy ze srebrem Speedway of Nations
Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik zdobyli w Toruniu srebrny medal Speedway of Nations. Polacy w finale przegrali z Australijczykami. Brąz przypadł Duńczykom. Biało-Czerwoni wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w tej imprezie.
Patryk Dudek (kask czerwony) i Bartosz Zmarzlik (kask niebieski)
W rundzie zasadniczej Polacy byli drudzy i musieli o awans do finału rywalizować z Duńczykami. Pokonali ich 5:4 po wykluczeniu z powtórki biegu Leona Madsena.
W wielkim finale gospodarze przegrali z parą Brady Kurtz - Jack Holder z Australii 2:7.
Zawody Speedway of Nations w 2018 roku zastąpiły Drużynowy Puchar Świata. Rywalizacja jest zbliżona do turnieju par, w każdym wyścigu startuje po dwóch zawodników z jednego kraju.Przejdź na Polsatsport.pl
