Nerwowa końcówka w Sopocie. Trefl lepszy w hicie dnia

Zespół trenera Mikko Larkasa na początku meczu mógł liczyć na Kenny’ego Goinsa - po jego rzucie z dystansu prowadził pięcioma punktami. Po późniejszej trójce Paula Scruggsa było jeszcze lepiej - gospodarze uciekali nawet na dziewięć punktów. Jared Coleman-Jones starał się na to zareagować, ale ta część meczu należała do sopocian. Po trafieniu Scruggsa po 10 minutach było 26:18.

Drugą kwartę WKS Śląsk rozpoczął od małej serii 0:5 i po zagraniu Issufa Sanona zbliżył się na zaledwie trzy punkty. Ray Cowels wraz z Jakubem Schenkiem dość szybko opanowali jednak sytuację. Spotkanie było teraz zdecydowanie bardziej wyrównane. Straty w końcówce zmniejszył jeszcze Ajdin Penava - pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 46:42.

Ekipa trenera Ainarsa Bagatskisa po przerwie ciągle starała się być blisko przeciwników, w czym pomagali Sanon i Noah Kirkwood. Kasper Suurorg i Jakub Schenk ciągle jednak mieli wszystko pod kontrolą. Wrocławianie cały czas nie potrafili doprowadzić chociażby do remisu. Ostatecznie po trafieniu Raya Cowelsa po 30 minutach było 74:65.

W kolejnej kwarcie różnica na korzyść sopocian rosła - nawet do 15 punktów dzięki akcji Schenka. Kirkwood wraz z Kulikowskim nawiązali jeszcze rywalizację swoimi trójkami. Na około dwie minuty przed końcem goście przegrywali tylko czterema punktami. W kluczowych momentach najważniejsi byli jednak Mikołaj Witliński i Scruggs. Ostatecznie Energa Trefl zwyciężył 93:81.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Schenk z 17 punktami i 6 asystami. Kirkwood zdobył dla gości 18 punktów i 5 asyst.

Energa Trefl Sopot - Śląsk Wrocław 93:81 (26:18, 20:24, 28:23, 19:16).

Punkty:

Energa Trefl Sopot: Jakub Schenk 17, Mikołaj Witliński 14, Kasper Suurorg 13, Paul Scruggs 12, Raymond Cowels 12, Mindaugas Kacinas 11, Szymon Zapała 9, Kenneth Goins 5, Szymon Nowicki 0, Szymon Kiejzik 0.

Śląsk Wrocław: Noah Kirkwood 18, Jakub Urbaniak 11, Jakub Nizioł 10, Ajdin Penava 9, Kadre Gray 8, Stefan Djordjevic 8, Iussuf Sanon 8, Błażej Kulikowski 6, Jared Coleman-Jones 3, Aleksander Wiśniewski 0, Błażej Czerniewicz 0.

PLK.pl