Nie żyje zwycięzca Super Bowl. "Jego obecność była darem"

Jak poinformował dziennik "Daily Mail", mężczyzna chorował na serce i miał wszczepiony rozrusznik. W piątek około południa sprzęt automatycznie zaalarmował lekarzy o problemach 39-latka, jednak gdy ratownicy przyjechali do jego domu w Syracuse, na ratunek było już za późno.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje wielokrotny mistrz Polski. Miał tylko 22 lata

Jones karierę rozpoczął w 2010 roku, a największy sukces święcił zaledwie dwa lata później. Stał się jednym z głównych bohaterów Super Bowl, gdzie jego Baltimore Ravens wygrało San Francisco 49ers. Karierę zakończył w 2017 roku.

- Jesteśmy strasznie zasmuceni wiadomością o nagłym odejściu Arthura Jonesa. Jego obecność była darem dla każdego, kogo spotkał. Jego szeroki, promienny uśmiech, zaraźliwa energia i wieczne pozytywne nastawienie tworzyły obecność, która nieustannie podnosiła innych na duchu. Był miły, uprzejmy i entuzjastyczny. Zawsze okazywał miłość rodzinie, kolegom z drużyny i przyjaciołom. Przesyłamy nasze najgłębsze kondolencje rodzinie Jonesów i wszystkim, którzy kochali Arthura - powiedział dyrektor Baltimore Ravens, Eric DeCosta.

39-latek był starszym bratem jednego z najlepszych zawodników w historii UFC, Jona oraz Chandlera - byłego zawodnika New England Patriots.

KP, Polsat Sport