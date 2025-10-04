Nie żyje zwycięzca Super Bowl. "Jego obecność była darem"

Dramatyczne informacje napłynęły zza oceanu. W wieku zaledwie 39 lat zmarł Arthur Jones, były zawodnik futbolu amerykańskiego i zwycięzca SuperBowl z 2012 roku. Mężczyzna chorował na serce.

fot. PAP
Arthur Jones
  • Arthur Jones, były zawodnik Baltimore Ravens, zmarł w wieku 39 lat
  • Jones był jednym z bohaterów Super Bowl w 2012 roku, gdzie jego drużyna zwyciężyła
  • Karierę sportową zakończył w 2017 roku
  • Był starszym bratem znanego zawodnika UFC, Jona Jonesa

Jak poinformował dziennik "Daily Mail", mężczyzna chorował na serce i miał wszczepiony rozrusznik. W piątek około południa sprzęt automatycznie zaalarmował lekarzy o problemach 39-latka, jednak gdy ratownicy przyjechali do jego domu w Syracuse, na ratunek było już za późno. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje wielokrotny mistrz Polski. Miał tylko 22 lata

 

Jones karierę rozpoczął w 2010 roku, a największy sukces święcił zaledwie dwa lata później. Stał się jednym z głównych bohaterów Super Bowl, gdzie jego Baltimore Ravens wygrało San Francisco 49ers. Karierę zakończył w 2017 roku.

 

- Jesteśmy strasznie zasmuceni wiadomością o nagłym odejściu Arthura Jonesa. Jego obecność była darem dla każdego, kogo spotkał. Jego szeroki, promienny uśmiech, zaraźliwa energia i wieczne pozytywne nastawienie tworzyły obecność, która nieustannie podnosiła innych na duchu. Był miły, uprzejmy i entuzjastyczny. Zawsze okazywał miłość rodzinie, kolegom z drużyny i przyjaciołom. Przesyłamy nasze najgłębsze kondolencje rodzinie Jonesów i wszystkim, którzy kochali Arthura - powiedział dyrektor Baltimore Ravens, Eric DeCosta.

 

39-latek był starszym bratem jednego z najlepszych zawodników w historii UFC, Jona oraz Chandlera - byłego zawodnika New England Patriots. 

KP, Polsat Sport
