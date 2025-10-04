One man show! Arka Gdynia wróciła na zwycięską ścieżkę

Przed meczem trener Arki Dawid Szwarga zapowiadał, że po porażce w poprzedniej konfrontacji 0:4 (wszystkie bramki stracone w pierwszej połowie) w Lubinie z Zagłębiem liczy na odpowiednią reakcję swojego zespołu i sportową złość.

ZOBACZ TAKŻE: Pewne zwycięstwo Radomiaka. Udany rewanż za Puchar Polski

Te deklaracje dość szybko się ziściły, bo już w 12. minucie gospodarze objęli prowadzenie. W tej sytuacji nie popisała się defensywa przyjezdnych, która najpierw dopuściła do centry z prawej strony Marca Navarro, a następnie Bosko Sutalo, chociaż dośrodkowanie było bardzo czytelne, umożliwił z bliska Kerkowi skuteczny strzał głową.

Trzy minuty później powinno być 2:0 dla żółto-niebieskich, jednak po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Kerka Kike Hermoso trafił głową z dwóch metrów w słupek. Z kolei w 36. minucie Edu Espiau posłał z 16 metrów piłkę nad poprzeczką.

Do przerwy gra Cracovii wyjątkowo się nie układała. W drugiej połowie krakowianie zaatakowali z większym impetem i siedem minut po wznowieniu gry mogli doprowadzić do remisu. W polu karnym gospodarzy doszło do sporego zamieszania, strzelał Oskar Wójcik, jednak Hermoso wybił piłkę sprzed linii bramkowej.

Później "Pasy" nadal miały optyczną przewagę, ale aż do 78. minuty niewiele z niej wynikało. Wówczas po dośrodkowaniu z lewej strony Mauro Perkovica z siedmiu metrów z woleja przymierzył Otar Kakabadze i doprowadził do remisu.

Radość zawodników wicelidera nie trwała długo. W 84. minucie gdynianie wyprowadzili kontrę, Gustav Henriksson sfaulował tuż przed polem karnym Kamila Jakubczyka, a Kerk pięknym uderzeniem z rzutu wolnego lewą nogą w okienko zdobył swojego drugiego gola.

Arbiter przedłużył spotkanie o dziewięć minut, ale wynik nie zmienił się. Gdynianie pozostali na własnym stadionie niepokonani.

Arka Gdynia - Cracovia 2:1 (1:0)

Arka Gdynia: Damian Węglarz - Kike Hermoso, Michał Marcjanik, Dominick Zator - Marc Navarro, Aurelien Nguiamba, Kamil Jakubczyk (90+8. Marcel Predenkiewicz), Dawid Kocyła - Nazarij Rusyn (78. Patryk Szysz), Edu Espiau (90. Szymon Sobczak), Sebastian Kerk (90. Alassane Sidibe)

Cracovia: Sebastian Madejski - Bosko Sutalo, Gustav Henriksson (90. Kahveh Zahiroleslam), Oskar Wójcik - Otar Kakabadze, Amir Al-Ammari, Mateusz Klich (81. Mateusz Praszelik), Mauro Perkovic (90. Bartosz Biedrzycki) - Mikkel Maigaard (60. Martin Minczew), Filip Stojilkovic, Milan Aleksic (46. Dijon Kameri)

Bramki: 1:0 Sebastian Kerk (12-głową), 1:1 Otar Kakabadze (78), 2:1 Sebastian Kerk (84-wolny)

Żółta kartka - Cracovia Kraków: Gustav Henriksson, Bosko Sutalo

Sędzia: Wojciech Myć (Lublin). Widzów: 11 099

KP, PAP