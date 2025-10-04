One Punch 4. Wyniki gali
Daniem głównym gali w Kartuzach będzie starcie w kickboxingu w kategorii do 67 kilogramów. Do ringu powróci Adrian Gunia, który wraca po przerwie spowodowanej kontuzją. Jego rywalem będzie Mateusz Rajewski - zawodnik w świetnej formie, niedawny pogromca mistrza Babilon MMA, Jana Lodzika. Sprawdźcie wyniki gali One Punch 4.
Duet One Punch i Tuco Promotion po raz kolejny dostarczy kibicom mocnych sportowych wrażeń. Wspólne gale tych organizatorów słyną z walk na najwyższym poziomie w formułach uderzanych - przede wszystkim kickboxingu i muay thai. Tak będzie i tym razem - na kibiców czeka pokaz siły polskiej sceny stójkowej.
W walce wieczoru kibice zobaczą dobrze znanego w środowisku Adriana Gunię. Jego bilans w muay thai i kickboxingu to perfekcyjne 7-0, a co warte podkreślenia - aż sześć ostatnich starć zakończył jednogłośnymi zwycięstwami na punkty. Po drugiej stronie stanie Mateusz Rajewski - zawodnik wszechstronny, toczący boje zarówno w MMA, jak i w innych sportach uderzanych. W kickboxingu zanotował ostatnio dwa wygrane pojedynki - z Olexandrem Yartsevem i Janem Lodzikiem, oba rozstrzygnięte jednogłośnymi decyzjami sędziów. Teraz zmierzy się z siedem lat młodszym, niepokonanym rywalem.
Reszta karty walk zapowiada się równie interesująco. W akcji zobaczymy takie nazwiska, jak Michał Królik, Ariel Wittek, Sebastian Rajewski czy Kamil Mateja.
Karta walk:
Adrian Gunia - Mateusz Rajewski
Andrzej Sabaciński - Ariel Wittek
Michał Królik - Oskar Siegert - walka na zasadach Muay Thai
Kamil Mateja - Dawid Stańczak
Jakub Tymiński - Sebastian Rajewski
Kacper Śleszyński - Fabian Radomski
Adrian Dziubałtowski - Rafał Pawłowski
Sylwester Piętakiewicz - Michał Dzikowski
Damian Roll - Jakub Gutkowski
Adam Miłosz - Jakub Włodarski
Bartosz Chmielewski - Hubert Krasuski - walka na zasadach bokserskich
Wiktor Melka - Paweł Podkrólewicz
Transmisja gali w sobotę 4 października od 19:00 w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Od 20:00 będziemy też w Super Polsacie.