Pierwsza kolejka i od razu poprawiony wynik. Niesamowity występ Polaka

Koszykówka

Aleksander Balcerowski był liderem zespołu Unicaja Malaga w zwycięskim meczu z Surne Bilbao (86:68) w 1. kolejce hiszpańskiej ligi koszykarzy ACB. Środkowy reprezentacji Polski zdobył najwięcej punktów w swojej ekipie (17) i miał cztery zbiórki.

Tym samym już w pierwszej kolejce poprawił swoją najlepszą zdobycz z minionego sezonu - 16.

 

Polak przebywał na parkiecie niespełna 21 minut. Trafił cztery z sześciu rzutów za dwa punkty, raz zza linii 6,75 m oraz sześć z siedmiu wolnych.

 

Z kolei David Petrasek, inny reprezentant Polski, tyle że grający dla ekipy Bilbao, zakończył spotkanie z dorobkiem 13 punktów.

 

Unicaja Malaga - Surne Bilbao 86:68 (15:18, 31:16, 20:23, 20:11)

 

Unicaja: Balcerowski 17, Djedovic 11, Duarte 9, Sulejmanovic, 9, Kravish 7, Perry 7, Diaz 6, Kalinoski 6, Perez 6, Barreiro 4, Castaneda 2, Tillie 2.

 

Surne: Hilliard 14, Petrasek 13, Hlinason 10, Jaworski 8, Krampelj 6, Pantzar 5, Frey 4, Normantas 4, Lazarevic, Sylla 2, Font

