PKO BP Ekstraklasa: Radomiak Radom - Zagłębie Lubin. Relacja live i wynik na żywo
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin to spotkanie w ramach w 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 17:30.
Radomiak z dorobkiem 12 punktów znajduje się w środku ligowej tabeli. Dwie kolejki temu piłkarze Joao Henriquesa przerwali serię pięciu meczów bez zwycięstwa, wygrywając z Piastem Gliwice 1:0, a w ostatniej zremisowali z Motorem Lublin 2:2. Przed zespołem z Radomia szansa na trzeci mecz z rzędu bez porażki.
Zagłębię zgromadziło dotychczas o jedno "oczko" więcej od swojego przeciwnika. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego od czterech spotkań są niepokonani. W ostatnim meczu wygrali z Arkę Gdynia 4:0. Drużyna z Lubina w dziewięciu starciach zdobyła 20 bramek - najwięcej ze wszystkich zespołów w Ekstraklasie.
