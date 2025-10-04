Radomiak z dorobkiem 12 punktów znajduje się w środku ligowej tabeli. Dwie kolejki temu piłkarze Joao Henriquesa przerwali serię pięciu meczów bez zwycięstwa, wygrywając z Piastem Gliwice 1:0, a w ostatniej zremisowali z Motorem Lublin 2:2. Przed zespołem z Radomia szansa na trzeci mecz z rzędu bez porażki.

Zagłębię zgromadziło dotychczas o jedno "oczko" więcej od swojego przeciwnika. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego od czterech spotkań są niepokonani. W ostatnim meczu wygrali z Arkę Gdynia 4:0. Drużyna z Lubina w dziewięciu starciach zdobyła 20 bramek - najwięcej ze wszystkich zespołów w Ekstraklasie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 17:30.

MR, Polsat Sport