Pogrom Coco Gauff w półfinale w Pekinie! 6:1, 6:2 i po sprawie

Julian CieślakTenis

Coco Gauff zdetronizowana! Amerykanka nie była w stanie nawiązać żadnej walki w półfinale turnieju WTA w Pekinie przeciwko swojej rodaczce Amandzie Anisimovej. Finalistka Wimbledonu i US Open triumfowała 6:1, 6:2.

Pogrom Coco Gauff w półfinale w Pekinie! 6:1, 6:2 i po sprawie
fot. PAP/EPA
Coco Gauff

Półfinałowe spotkanie imprezy rangi WTA 1000 w Pekinie zapowiadało się wyśmienicie. W "bratobójczym" pojedynku mierzyły się dwie najlepsze tenisistki Stanów Zjednoczonych: Coco Gauff i Amanda Anisimova.

 

ZOBACZ TAKŻE: Awans Majchrzaka i takie wieści! Przed Polakiem trudne zadanie

 

Spotkanie było jednak spektaklem jednej aktorki. Anisimova totalnie zdominowała wydarzenia na korcie i nie dała swojej rodaczce najmniejszych szans.

 

Finalistka Wimbledonu i US Open w pierwszym secie straciła zaledwie jednego gema, natomiast w drugiej partii triumfowała 6:2, pewnie meldując się w finale China Open.

 

O tytuł pekińskiego "tysięcznika" Anisimova powalczy z inną Amerykanką Jessicą Pegulą lub Czeszką Lindą Noskovą.

 

Amanda Anisimova - Coco Gauff 6:1, 6:2

Przejdź na Polsatsport.pl
AMANDA ANISIMOVACHINA OPENCHINA OPEN 2025COCO GAUFFTENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 PEKINWTA 1000 PEKIN 2025WTA PEKINWTA PEKIN 2025WTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Brandon Nakashima - Kamil Majchrzak. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 