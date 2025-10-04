Pogrom Coco Gauff w półfinale w Pekinie! 6:1, 6:2 i po sprawie
Coco Gauff zdetronizowana! Amerykanka nie była w stanie nawiązać żadnej walki w półfinale turnieju WTA w Pekinie przeciwko swojej rodaczce Amandzie Anisimovej. Finalistka Wimbledonu i US Open triumfowała 6:1, 6:2.
Półfinałowe spotkanie imprezy rangi WTA 1000 w Pekinie zapowiadało się wyśmienicie. W "bratobójczym" pojedynku mierzyły się dwie najlepsze tenisistki Stanów Zjednoczonych: Coco Gauff i Amanda Anisimova.
Spotkanie było jednak spektaklem jednej aktorki. Anisimova totalnie zdominowała wydarzenia na korcie i nie dała swojej rodaczce najmniejszych szans.
Finalistka Wimbledonu i US Open w pierwszym secie straciła zaledwie jednego gema, natomiast w drugiej partii triumfowała 6:2, pewnie meldując się w finale China Open.
O tytuł pekińskiego "tysięcznika" Anisimova powalczy z inną Amerykanką Jessicą Pegulą lub Czeszką Lindą Noskovą.
