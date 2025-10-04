Pokłócili się o... zmianę butów. Ostra scysja na meczu ATP w Szanghaju

Rinderknech i Medjedovic rywalizowali ze sobą w pierwszej rundzie ATP 1000 w Szanghaju. Przy stanie 4:5 w pierwszym secie sędzia zdecydował się poprosić Serba o zmianę obuwia, bowiem ten, pocąc się, zostawiał na korcie mokre ślady, a to mogło być niebezpieczne dla obu zawodników.

Medjedovic opuścił więc kort, a to bardzo nie spodobało się jego rywalowi. Rinderknech wdał się w dyskusję z sędzią oraz komisarzem, wyraźnie pokazując swoje niezadowolenie. Arbitrzy nie zmienili jednak decyzji.

Kilka minut później Francuz sam zdjął buta i wszedł na kort w skarpetkach, ironizując, że on również się poci i powinien się przebrać. Otrzymał za to upomnienie.

Nerwy nie pomogły Rinderknechowi. Medjedovic wygrał pierwszą partię, ale w drugiej z powodu kontuzji zdecydował się poddać mecz. Jeszcze przy pożegnaniu panowie wdali się w dyskusję, a Serb zapytał rywala, ile ma lat, sugerując, że jego pretensje były dziecinne.

Rinderknech w drugiej rundzie wygrał 6:3, 6:4 z Alexem Michelsenem.

Całą sytuację można obejrzeć w załączonym materiale wideo.

KP, Polsat Sport