Polacy mogli trafić gorzej? Oto "grupa śmierci" ME siatkarzy 2026

Polscy siatkarze w przyszłorocznych mistrzostwach Europy będą bronili tytułu, który wywalczyli w 2023 roku. W fazie grupowej zagrają w Warnie. W grupie B trafili na jednego bardzo groźnego rywala, jest nim reprezentacja gospodarzy. Bułgarzy kapitalnie zaprezentowali się podczas mistrzostw świata 2025 na Filipinach, gdzie wywalczyli srebrny medal. Za rok, przed własną publicznością z pewnością będą chcieli pokazać, że nie był to jednorazowy sukces.

Zobacz także: Gdzie siatkarze reprezentacji Polski zagrają w nowym sezonie? Kluby gwiazd polskiej kadry

– Można było trafić gorzej. Grupa A, gdzie grają Włochy, Słowenia i Czechy to jest grupa śmierci. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, to trafiliśmy grupy na wyjście z pierwszego miejsca – ocenił Adrian Brzozowski.

Włosi to mistrzowie świata, Słoweńcy od lat należą do europejskiej czołówki, a reprezentanci Czech znakomicie zaprezentowali się na ostatnim siatkarskim mundialu, gdzie zajęli czwarte miejsce. Polska nie mogła zagrać w jednej grupie z Włochami, gdyż obie te drużyny mierzyły się w finale ME 2023.

Po cztery najlepsze zespoły z każdej z grup przejdą do 1/8 finału. Polacy, w przypadku awansu, będą grali w Warnie aż do ćwierćfinału. Rywalizacja w strefie medalowej ME 2026 zostanie rozegrana w Mediolanie.

– W fazie pucharowej połączymy się z grupą D. W 1/8 finału możemy trafić na Rumunię, a później na Niemcy lub Turcję w ćwierćfinale, oczywiście jeśli Francuzi nie spłatają jakiegoś figla. Ostatnie mistrzostwa świata pokazały, że rzeczywistość może zweryfikować nasze prognozy. Polacy, jak na każdy turniej jadą po złoto i myślę, że to będzie dobra impreza – dodał dziennikarz Polsatu Sport.

Cała rozmowa Piotra Pawłata z Adrianem Brzozowskim w materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RM, Polsat Sport