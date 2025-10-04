Polacy mogli trafić gorzej? Oto "grupa śmierci" ME siatkarzy 2026
Bułgaria, Macedonia Północna, Polska, Ukraina, Portugalia, Izrael to skład grupy B mistrzostw Europy siatkarzy 2026. – Można było trafić gorzej – przyznał dziennikarz Polsatu Sport Adrian Brzozowski, który wskazał najtrudniejszą grupę turnieju.
Ocenił losowanie polskich siatkarzy. "Można było trafić gorzej, to jest grupa na wyjście z pierwszego miejsca"
Polscy siatkarze w przyszłorocznych mistrzostwach Europy będą bronili tytułu, który wywalczyli w 2023 roku. W fazie grupowej zagrają w Warnie. W grupie B trafili na jednego bardzo groźnego rywala, jest nim reprezentacja gospodarzy. Bułgarzy kapitalnie zaprezentowali się podczas mistrzostw świata 2025 na Filipinach, gdzie wywalczyli srebrny medal. Za rok, przed własną publicznością z pewnością będą chcieli pokazać, że nie był to jednorazowy sukces.
Zobacz także: Gdzie siatkarze reprezentacji Polski zagrają w nowym sezonie? Kluby gwiazd polskiej kadry
– Można było trafić gorzej. Grupa A, gdzie grają Włochy, Słowenia i Czechy to jest grupa śmierci. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, to trafiliśmy grupy na wyjście z pierwszego miejsca – ocenił Adrian Brzozowski.
Włosi to mistrzowie świata, Słoweńcy od lat należą do europejskiej czołówki, a reprezentanci Czech znakomicie zaprezentowali się na ostatnim siatkarskim mundialu, gdzie zajęli czwarte miejsce. Polska nie mogła zagrać w jednej grupie z Włochami, gdyż obie te drużyny mierzyły się w finale ME 2023.
Po cztery najlepsze zespoły z każdej z grup przejdą do 1/8 finału. Polacy, w przypadku awansu, będą grali w Warnie aż do ćwierćfinału. Rywalizacja w strefie medalowej ME 2026 zostanie rozegrana w Mediolanie.
– W fazie pucharowej połączymy się z grupą D. W 1/8 finału możemy trafić na Rumunię, a później na Niemcy lub Turcję w ćwierćfinale, oczywiście jeśli Francuzi nie spłatają jakiegoś figla. Ostatnie mistrzostwa świata pokazały, że rzeczywistość może zweryfikować nasze prognozy. Polacy, jak na każdy turniej jadą po złoto i myślę, że to będzie dobra impreza – dodał dziennikarz Polsatu Sport.
Cała rozmowa Piotra Pawłata z Adrianem Brzozowskim w materiale wideo:
Przejdź na Polsatsport.pl