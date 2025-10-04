Polscy siatkarze poznali rywali w ME 2026! Wyniki losowania fazy grupowej
Siatkarze reprezentacji Polski poznali rywali w fazie grupowej mistrzostw Europy 2026. Turniej zostanie rozegrany w Rumunii, Bułgarii, Finlandii i Włoszech. Z kim Polska zmierzy się w fazie grupowej ME siatkarzy 2026?
Ocenił losowanie polskich siatkarzy. "Można było trafić gorzej, to jest grupa na wyjście z pierwszego miejsca"
Mistrzostwa Europy siatkarzy 2026 będą najważniejszym wydarzeniem przyszłorocznego sezonu reprezentacyjnego. Zostaną rozegrane w dniach 9–27 września w czterech krajach, a współgospodarzami będą Rumunia, Bułgaria, Finlandia oraz Włochy. Tytułu mistrzowskiego wywalczonego w 2023 roku bronić będzie reprezentacja Polski.
W turnieju wystartują 24 reprezentacje, a decydujące mecze zostaną rozegrane w Mediolanie. Triumfator ME 2026 wywalczy awans na igrzyska olimpijskie Los Angeles 2028.
W pierwszej fazie turnieju uczestników podzielono na cztery grupy po sześć drużyn w każdej. Po cztery czołowe ekipy z każdej z grup wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Losowanie fazy grupowej ME 2026 odbyło się we włoskim mieście Bari. Gospodarze zostali z góry przydzieleni do poszczególnych grup i mogli wybrać jednego rywala do swojej grupy. Pozostałe drużyny podzielono na cztery koszyki i poprzez losowanie umieszczono w grupach.
Przyszłoroczne mistrzostwa Europy zapowiadają się pasjonująco. Zagrają w nich cztery najlepsze drużyny MŚ 2025 - Włochy, Bułgaria, Polska oraz Czechy. Wystąpi też kilka reprezentacji, które podczas turnieju na Filipinach zaprezentowały się z dobrej strony, jak Turcja, Belgia, Holandia, Finlandia czy Portugalia. Kilka innych zespołów będzie się natomiast chciało odegrać po niezbyt udanych mistrzostwach globu - przede wszystkim mistrz olimpijski Francja, ale także Słowenia, Serbia, Niemcy czy Ukraina.
Siatkarze reprezentacji Polski trafili do grupy B, która swoje mecze będzie rozgrywała w Warnie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia w pierwszej fazie turnieju zmierzą się z Bułgarią, Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią oraz Izraelem.
Wyniki losowania ME siatkarzy 2026:
grupa A - Modena:
Włochy
Szwecja
Słowenia
Czechy
Grecja
Słowacja
grupa B - Warna:
Bułgaria
Macedonia Północna
Polska
Ukraina
Portugalia
Izrael
grupa C - Tampere:
Finlandia
Estonia
Serbia
Belgia
Holandia
Dania
grupa D - Kluż-Napoka:
Rumunia
Łotwa
Francja
Niemcy
Turcja
Rumunia
Łotwa
Francja
Niemcy
Turcja
Szwajcaria.