Siatkarze reprezentacji Polski poznali rywali w fazie grupowej mistrzostw Europy 2026. Turniej zostanie rozegrany w Rumunii, Bułgarii, Finlandii i Włoszech. Z kim Polska zmierzy się w fazie grupowej ME siatkarzy 2026?

Polscy siatkarze poznali rywali w ME 2026! Wyniki losowania fazy grupowej
fot. Cyfrasport
Z kim Polscy siatkarze zagrają w grupie podczas ME 2026? Wyniki losowania turnieju. Podział na grupy mistrzostw Europy w siatkówce.

Mistrzostwa Europy siatkarzy 2026 będą najważniejszym wydarzeniem przyszłorocznego sezonu reprezentacyjnego. Zostaną rozegrane w dniach 9–27 września w czterech krajach, a współgospodarzami będą Rumunia, Bułgaria, Finlandia oraz Włochy. Tytułu mistrzowskiego wywalczonego w 2023 roku bronić będzie reprezentacja Polski.

 

W turnieju wystartują 24 reprezentacje, a decydujące mecze zostaną rozegrane w Mediolanie. Triumfator ME 2026 wywalczy awans na igrzyska olimpijskie Los Angeles 2028.

 

W pierwszej fazie turnieju uczestników podzielono na cztery grupy po sześć drużyn w każdej. Po cztery czołowe ekipy z każdej z grup wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

Losowanie fazy grupowej ME 2026 odbyło się we włoskim mieście Bari. Gospodarze zostali z góry przydzieleni do poszczególnych grup i mogli wybrać jednego rywala do swojej grupy. Pozostałe drużyny podzielono na cztery koszyki i poprzez losowanie umieszczono w grupach.

 

Przyszłoroczne mistrzostwa Europy zapowiadają się pasjonująco. Zagrają w nich cztery najlepsze drużyny MŚ 2025 - Włochy, Bułgaria, Polska oraz Czechy. Wystąpi też kilka reprezentacji, które podczas turnieju na Filipinach zaprezentowały się z dobrej strony, jak Turcja, Belgia, Holandia, Finlandia czy Portugalia. Kilka innych zespołów będzie się natomiast chciało odegrać po niezbyt udanych mistrzostwach globu - przede wszystkim mistrz olimpijski Francja, ale także Słowenia, Serbia, Niemcy czy Ukraina.

 

Siatkarze reprezentacji Polski trafili do grupy B, która swoje mecze będzie rozgrywała w Warnie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia w pierwszej fazie turnieju zmierzą się z Bułgarią, Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią oraz Izraelem.

Wyniki losowania ME siatkarzy 2026:

 

grupa A - Modena:
Włochy

Szwecja

Słowenia

Czechy

Grecja

Słowacja

 

grupa B - Warna:
Bułgaria

Macedonia Północna

Polska

Ukraina

Portugalia

Izrael

 

grupa C - Tampere:
Finlandia

Estonia

Serbia

Belgia

Holandia

Dania

 

grupa D - Kluż-Napoka:
Rumunia

Łotwa

Francja

Niemcy

Turcja

Szwajcaria.

