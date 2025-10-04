Polski tenisista z tytułem! Pokonał pięciu Włochów

Julian CieślakTenis

Daniel Michalski wygrał turniej ITF M25 w Santa Margherita di Pula. Polak w finale pokonał w dwóch setach Włocha Michele Ribecaia.

fot. PAP
Daniel Michalski

Daniel Michalski w ostatnich dniach rywalizował w Santa Margherita di Pula. W zeszłym tygodniu dotarł do finału imprezy rangi ITF M25, gdzie musiał jednak uznać wyższość Włocha Jacopo Berrettiniego.

 

W kolejnym turnieju w tej samej miejscowości rozstawiony z "1" Michalski zaprezentował się jeszcze lepiej. W decydującym o tytule starciu zwyciężył wynikiem 6:3, 7:5 nad innym Włochem - Michele Ribecaiem.

 

W drodze po końcowy sukces Polak odprawił jeszcze czterech innych reprezentantów gospodarzy: Niccolo Catiniego, Pierluigiego Basile, Jacopo Berrettini (rewanż za finał sprzed kilku dni) oraz Gianlucę Cadenasso.

 

Daniel Michalski - Michele Ribecai 6:3, 7:5

