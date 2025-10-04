Polskie siatkarki poznały rywalki w ME 2026! Wyniki losowania fazy grupowej

Mistrzostwa Europy siatkarek 2026 to najważniejszy turniej dla polskiej kobiecej kadry w przyszłorocznym sezonie reprezentacyjnym. Impreza zostanie rozegrana między 21 sierpnia i 6 września w czterech państwach, turniej współorganizować będą Turcja, Czechy, Szwecja oraz Azerbejdżan. Tytułu mistrzowskiego z 2023 roku bronić będzie reprezentacja Turcji. Polki zakończyły tamten turniej na ćwierćfinale.

Zobacz także: Polscy siatkarze poznali rywali w ME 2026! Wyniki losowania fazy grupowej

W mistrzostwach Europy wystartują 24 reprezentacje, a półfinały i finał turnieju mają zostać rozegrane w Stambule. Zwyciężczynie ME 2026 wywalczą awans na igrzyska olimpijskie Los Angeles 2028.

W pierwszej fazie ME drużyny podzielono na cztery grupy po sześć zespołów w każdej. Po cztery czołowe ekipy z każdej z grup wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Losowanie fazy grupowej ME 2026 odbyło się we włoskim mieście Bari. Gospodynie zostały z góry przydzielone do poszczególnych grup i mogły wybrać jednego rywala do swojej grupy. Pozostałe drużyny podzielono na cztery koszyki i poprzez losowanie umieszczono w grupach.

Reprezentacja Polski zagra w grupie A, która swoje mecze będzie rozgrywała w Stambule. Siatkarki trenera Stefano Lavariniego w pierwszej fazie turnieju będą rywalizowały z Turcją, Łotwą, Niemcami, Słowenią oraz Węgrami.

Wyniki losowania ME siatkarek 2026:

grupa A - Stambuł:

Turcja

Łotwa

Polska

Niemcy

Słowenia

Węgry

grupa B - Brno:

Czechy

Austria

Serbia

Ukraina

Bułgaria

Grecja

grupa C - Baku:

Azerbejdżan

Portugalia

Holandia

Belgia

Rumunia

Hiszpania

grupa D - Goteborg:

Szwecja

Czarnogóra

Włochy

Francja

Słowacja

Chorwacja.