Polskie siatkarki poznały rywalki w ME 2026! Wyniki losowania fazy grupowej

Robert MurawskiSiatkówka

Siatkarki reprezentacji Polski poznały przeciwniczki, z którymi będą rywalizowały w fazie grupowej mistrzostw Europy 2026. Turniej zostanie rozegrany w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Z kim Polska zmierzy się w fazie grupowej ME siatkarek 2026?

fot. Cyfrasport
Mistrzostwa Europy siatkarek 2026 to najważniejszy turniej dla polskiej kobiecej kadry w przyszłorocznym sezonie reprezentacyjnym. Impreza zostanie rozegrana między 21 sierpnia i 6 września w czterech państwach, turniej współorganizować będą Turcja, Czechy, Szwecja oraz Azerbejdżan. Tytułu mistrzowskiego z 2023 roku bronić będzie reprezentacja Turcji. Polki zakończyły tamten turniej na ćwierćfinale.

 

W mistrzostwach Europy wystartują 24 reprezentacje, a półfinały i finał turnieju mają zostać rozegrane w Stambule. Zwyciężczynie ME 2026 wywalczą awans na igrzyska olimpijskie Los Angeles 2028.

 

W pierwszej fazie ME drużyny podzielono na cztery grupy po sześć zespołów w każdej. Po cztery czołowe ekipy z każdej z grup wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

Losowanie fazy grupowej ME 2026 odbyło się we włoskim mieście Bari. Gospodynie zostały z góry przydzielone do poszczególnych grup i mogły wybrać jednego rywala do swojej grupy. Pozostałe drużyny podzielono na cztery koszyki i poprzez losowanie umieszczono w grupach.

 

Reprezentacja Polski zagra w grupie A, która swoje mecze będzie rozgrywała w Stambule. Siatkarki trenera Stefano Lavariniego w pierwszej fazie turnieju będą rywalizowały z Turcją, Łotwą, Niemcami, Słowenią oraz Węgrami.

 

Wyniki losowania ME siatkarek 2026:

 

grupa A - Stambuł:

Turcja

Łotwa

Polska

Niemcy

Słowenia

Węgry

 

grupa B - Brno:
Czechy

Austria

Serbia

Ukraina

Bułgaria

Grecja

 

grupa C - Baku:
Azerbejdżan

Portugalia

Holandia

Belgia

Rumunia

Hiszpania

 

grupa D - Goteborg:
Szwecja

Czarnogóra

Włochy

Francja

Słowacja

Chorwacja.

