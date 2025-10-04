Polskie siatkarki poznały rywalki w ME 2026! Wyniki losowania fazy grupowej
Siatkarki reprezentacji Polski poznały przeciwniczki, z którymi będą rywalizowały w fazie grupowej mistrzostw Europy 2026. Turniej zostanie rozegrany w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Z kim Polska zmierzy się w fazie grupowej ME siatkarek 2026?
Mistrzostwa Europy siatkarek 2026 to najważniejszy turniej dla polskiej kobiecej kadry w przyszłorocznym sezonie reprezentacyjnym. Impreza zostanie rozegrana między 21 sierpnia i 6 września w czterech państwach, turniej współorganizować będą Turcja, Czechy, Szwecja oraz Azerbejdżan. Tytułu mistrzowskiego z 2023 roku bronić będzie reprezentacja Turcji. Polki zakończyły tamten turniej na ćwierćfinale.
W mistrzostwach Europy wystartują 24 reprezentacje, a półfinały i finał turnieju mają zostać rozegrane w Stambule. Zwyciężczynie ME 2026 wywalczą awans na igrzyska olimpijskie Los Angeles 2028.
W pierwszej fazie ME drużyny podzielono na cztery grupy po sześć zespołów w każdej. Po cztery czołowe ekipy z każdej z grup wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Losowanie fazy grupowej ME 2026 odbyło się we włoskim mieście Bari. Gospodynie zostały z góry przydzielone do poszczególnych grup i mogły wybrać jednego rywala do swojej grupy. Pozostałe drużyny podzielono na cztery koszyki i poprzez losowanie umieszczono w grupach.
Reprezentacja Polski zagra w grupie A, która swoje mecze będzie rozgrywała w Stambule. Siatkarki trenera Stefano Lavariniego w pierwszej fazie turnieju będą rywalizowały z Turcją, Łotwą, Niemcami, Słowenią oraz Węgrami.
Wyniki losowania ME siatkarek 2026:
grupa A - Stambuł:
Turcja
Łotwa
Polska
Niemcy
Słowenia
Węgry
grupa B - Brno:
Czechy
Austria
Serbia
Ukraina
Bułgaria
Grecja
grupa C - Baku:
Azerbejdżan
Portugalia
Holandia
Belgia
Rumunia
Hiszpania
grupa D - Goteborg:
Szwecja
Czarnogóra
Włochy
Francja
Słowacja
Chorwacja.