Prezes Tajner wkracza do akcji! Zdecydowana inicjatywa! "Chcemy to wykorzystać”

- Od czterech miesięcy taka myśl chodziła mi po głowie, żeby wykorzystać doświadczenie i wiedzę prezesów honorowych polskich związków sportowych. Mamy ich 42 i każdemu ta inicjatywa się spodobała. Dlatego dzisiaj powołaliśmy do życia stowarzyszenia o nazwie Kapitułę Honorowych Prezesów Sportu. Wszyscy prezesi, których zrzeszamy spełnili się w swych związkach, więc liczę na to, że w sposób bezstronny i bardzo zrównoważony podejdą do działalności w Kapitule – dodał były trener Adama Małysza, który przez 16 lat kierował Polskim Związkiem Narciarskim.

Apoloniusz Tajner został prezesem Kapituły, a do jej zarządu weszli także sekretarz generalny Rafał Szlachta, a także trzech wiceprezesów: Zenon Dagiel (Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego), Adam Konopka (Polski Związek Szermierczy) i Piotr Patłaszyński (Polska Federacja Tańca).

- Doświadczenie zdobywa się nie ze wzrostem, nie z wagą, nie z urodą, tylko z upływem lat. Naszemu gremium na pewno go nie brakuje. Wszyscy członkowie naszej Kapituły mogą się nim dzielić. Są ludźmi z autorytetem i mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój polskiego sportu – uważa Andrzej Supron, prezes honorowy Polskiego Związku Zapaśniczego.

- Nasza Kapituła podniesie rangę prezesów honorowych, ale mamy też dużo rzeczy „do sprzedania”. Jesteśmy do dyspozycji, żeby pomóc tym, którzy tego potrzebują – podkreślił wiceprezes PKOl-u, prezes honorowy PZLA Henryk Olszewski.

Kapituła zrzesza osoby, które otrzymały tytuł Honorowego Prezesa Polskich Związków Sportowych. Jej działalność obejmuje m.in.: integrację środowiska sportowego, promowanie wartości olimpijskich, zasad fair play i etyki w sporcie, równoprawne traktowanie wszystkich dyscyplin sportu – zarówno olimpijskich, jak i nieolimpijskich, wymianę międzypokoleniową i transfer wiedzy od osób o największym doświadczeniu w sporcie do nowej generacji liderów, doradztwo i działalność ekspercką, w tym opiniowanie rozwiązań systemowych i inspirowanie zmian legislacyjnych, a także nadawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji zasłużonych dla sportu.