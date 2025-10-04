Raków Częstochowa - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Po serii niepowodzeń w ekstraklasie, piłkarze Rakowa przed tygodniem wygrali na wyjeździe z Widzewem Łódź 1:0. Humory częstochowian jeszcze bardziej poprawiły się w czwartek, gdy w Lidze Konferencji pokonali Universitateę Krajowa 2:0. W niedzielę chcą zrobić kolejny krok w meczu z Motorem Lublin.

Ekipa trenera Marka Papszuna będzie faworytem, ale w tym sezonie ekstraklasy jeszcze nie wygrała przed własną publicznością. Wszystkie trzy ligowe zwycięstwa odniosła poza Częstochową: na inaugurację w Katowicach, potem w Niecieczy i ostatnio w Łodzi. Z czterech spotkań u siebie dwa przegrała - z Wisłą Płock i Górnikiem Zabrze i dwa zremisowała - z Legią Warszawa i Lechem Poznań.

Już końcówka potyczki z mistrzem Polski była budująca – „Medaliki” odrobiły dwubramkową stratę i były bliżej zadania ciosu na wagę zwycięstwa.

Niedzielny mecz w Częstochowie rozpocznie się o godz. 14.45. Relacja live i wynik na żywo z meczu Raków - Motor na Polsatsport.pl.