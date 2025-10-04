Real Madryt wygrał kolejny mecz. Dwa gole Viniciusa
Real Madryt wygrał u siebie w 8. kolejce z Villarrealem 3:1 i objął pozycję lidera hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. „Królewscy” czekają teraz na odpowiedź mającej o dwa punkty mniej Barcelony. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z Sevillą.
W pierwszej połowie gospodarze mieli dużą przewagę w posiadaniu piłki, ale najlepszą okazję w tej części gry stworzyli rywale. Pochodzący z Nigerii reprezentant Kanady Tanitoluwa Oluwaseyi przegrał pojedynek sam na sam z belgijskim bramkarzem gospodarzy Thibautem Courtois.
1,5 minuty po przerwie podopieczni trenera Xabiego Alonso objęli prowadzenie. Indywidualną akcję lewą stroną boiska przeprowadził Brazylijczyk Vinicius Junior, który oddał mocny strzał z ostrego kąta. Piłka odbiła się jeszcze od jednego z obrońców i zmyliła bezradnego bramkarza Arnau Tenasa.
W 69. minucie ponownie w roli głównej wystąpił Vinicius Junior, który wykorzystał rzut karny. W 73. minucie niespodziewanie Gruzin Georges Mikautadze zmniejszył stratę gości.
Od 77. minuty Villarreal musiał grać w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla urugwajskiego obrońcy Santiago Mourino. Grę w przewadze „Królewscy” wykorzystali bezbłędnie - kolejnego gola strzelił Francuz Kylian Mbappe (81.), ustalając wynik.
Stołeczni zgromadzili 21 punktów, broniąca tytułu Barcelona ma 19, a trzeci w tabeli Villarreal - 16.
W innych sobotnich meczach Levante wygrało na wyjeździe z Oviedo 2:0, Girona odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie - 2:1 nad Valencią, a Athletic Bilbao takim samym wynikiem pokonał u siebie Mallorcę.
Real Madryt - Villarreal 3:1 (0:0)
Bramki: Vinicius 47, 69 (rz.k.), Mbappe 81 - Mikautadze 73.
Real: Courtois - Valverde, Eder Militao, Huijsen, Carreras - Tchouameni, Ceballos (64 Camavinga) - Mastantuono (75 Diaz), Guler (64 Bellingham), Vinicius - Mbappe (83 Rodrygo).
Villarreal: Tenas - Mourino, Marin, Veiga, Cardona - Buchanan (46 Pepe), Comesana (86 Parejo), Partey, Gueye (73 Pedraza) - Oluwaseyi (82 Altimira), Moleiro (46 Mikautadze).
Żółte kartki: Tchouameni, Mastantuono - Cardona, Mourino, Gueye.
Czerwona kartka: Mourino.