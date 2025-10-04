Real Madryt wygrał kolejny mecz. Dwa gole Viniciusa

W pierwszej połowie gospodarze mieli dużą przewagę w posiadaniu piłki, ale najlepszą okazję w tej części gry stworzyli rywale. Pochodzący z Nigerii reprezentant Kanady Tanitoluwa Oluwaseyi przegrał pojedynek sam na sam z belgijskim bramkarzem gospodarzy Thibautem Courtois.

1,5 minuty po przerwie podopieczni trenera Xabiego Alonso objęli prowadzenie. Indywidualną akcję lewą stroną boiska przeprowadził Brazylijczyk Vinicius Junior, który oddał mocny strzał z ostrego kąta. Piłka odbiła się jeszcze od jednego z obrońców i zmyliła bezradnego bramkarza Arnau Tenasa.

W 69. minucie ponownie w roli głównej wystąpił Vinicius Junior, który wykorzystał rzut karny. W 73. minucie niespodziewanie Gruzin Georges Mikautadze zmniejszył stratę gości.

Od 77. minuty Villarreal musiał grać w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla urugwajskiego obrońcy Santiago Mourino. Grę w przewadze „Królewscy” wykorzystali bezbłędnie - kolejnego gola strzelił Francuz Kylian Mbappe (81.), ustalając wynik.

Stołeczni zgromadzili 21 punktów, broniąca tytułu Barcelona ma 19, a trzeci w tabeli Villarreal - 16.

W innych sobotnich meczach Levante wygrało na wyjeździe z Oviedo 2:0, Girona odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie - 2:1 nad Valencią, a Athletic Bilbao takim samym wynikiem pokonał u siebie Mallorcę.

Real Madryt - Villarreal 3:1 (0:0)



Bramki: Vinicius 47, 69 (rz.k.), Mbappe 81 - Mikautadze 73.

Real: Courtois - Valverde, Eder Militao, Huijsen, Carreras - Tchouameni, Ceballos (64 Camavinga) - Mastantuono (75 Diaz), Guler (64 Bellingham), Vinicius - Mbappe (83 Rodrygo).

Villarreal: Tenas - Mourino, Marin, Veiga, Cardona - Buchanan (46 Pepe), Comesana (86 Parejo), Partey, Gueye (73 Pedraza) - Oluwaseyi (82 Altimira), Moleiro (46 Mikautadze).

Żółte kartki: Tchouameni, Mastantuono - Cardona, Mourino, Gueye.

Czerwona kartka: Mourino.