Sabalenka wraca do gry! Będzie bronić tytułu

Aryna Sabalenka zdobyła swój czwarty tytuł Wielkiego Szlema w Nowym Jorku w zeszłym miesiącu, ale opuściła turniej WTA 1000 w Pekinie z powodu, jak sama stwierdziła, niewielkiej kontuzji.

ZOBACZ TAKŻE: Pogrom Coco Gauff w półfinale w Pekinie! 6:1, 6:2 i po sprawie

Oczekuje się, że 27-latka z Białorusi wróci do gry na turniej WTA 1000 w chińskim mieście Wuhan, gdzie jest aktualną mistrzynią i trzykrotną zwyciężczynią (także w latach 2018 i 2019).

Główne rozgrywki rozpoczną się w poniedziałek 6 października, a wśród najwyżej rozstawionych - oprócz Sabalenki - znajdują się Iga Świątek i Amerykanka Coco Gauff.

Chińskich kibiców zmartwiła wiadomość, że mistrzyni olimpijska Qinwen Zheng wycofała się z turnieju po niedawnym powrocie po operacji łokcia.

Zheng, numer 9 na świecie, skreczowała niedawno w meczu 1/16 finału imprezy WTA 1000 w Pekinie z Czeszką Lindą Noskovą.

- Niestety, moje ciało nie wróciło do najlepszej formy. Po rozmowie z lekarzami i moim zespołem, z żalem i przykrością wycofałam się z tegorocznego Wuhan Open. Jestem bardzo wdzięczna za wsparcie wszystkim kibicom tenisa, zwłaszcza tym z mojego rodzinnego miasta - oświadczyła Chinka za pośrednictwem nagrania wideo.