Śląsk nie wykorzystał szansy! Dwóch beniaminków w czołówce Betclic 1 Ligi

Gospodarze w Pruszkowie cieszyli się z trzeciego zwycięstwa w sezonie dzięki bramkom Daniela Bąka (25.) i Radosława Majewskiego (42.). Na początku drugiej połowy rozmiary porażki zmniejszył Przemysław Banaszak (51.).

Już przed przerwą ustalono z kolei wynik spotkania w Siedlcach, gdzie miejscowa Pogoń uległa swojej imienniczce z Grodziska Maz. 1:2. Na gola Karola Noiszewskiego w 18. minucie odpowiedział jeszcze Bartosz Dembek (39.), ale gospodarze nie potrafili już po raz drugi doprowadzić do wyrównania po trafieniu Mateusza Szczepaniaka (42.).

ZOBACZ TAKŻE: 18-letni talent pogrążył Liverpool! Nowy lider Premier League

Trzecia Pogoń Grodzisk Mazowiecki i czwarty Śląsk mają po 21 punktów. Liderem jest Wisła Kraków, która zgromadziła 26, a w niedzielę podejmie Ruch Chorzów. Drugie miejsce zajmuje jej lokalny rywal Wieczysta - 22 pkt. Wicelidera czeka wyjazdowe spotkanie z Odrą Opole.

W innym sobotnim meczu już po raz ósmy w tym sezonie punktami podzielił się z rywalem inny spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy - Puszcza Niepołomice. Jej wyjazdowe spotkanie z Polonią Bytom zakończyło się wynikiem 1:1, a bramki zdobyli Olaf Korczakowski dla gości i Chorwat Matej Matic dla gospodarzy.

Na inaugurację tej serii spotkań w piątek Stal Mielec, z debiutującym w roli trenera Ireneuszem Mamrotem, przegrała u siebie z zespołem prowadzonym w przeszłości przez tego szkoleniowca - Chrobrym Głogów 1:2. Z kolei w Warszawie Polonia uległa Stali Rzeszów 2:3.

Jedną z bramek dla gospodarzy zdobył Łukasz Zjawiński, który od początku sezonu trafił w lidze do siatki dziewięć razy. Wyprzedza go jedynie Hiszpan Angel Rodado z Wisły Kraków, który ma 11 goli.

Bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy uzyskają dwa najlepsze zespoły, a o trzecią przepustkę powalczą - w dwustopniowych barażach - ekipy z miejsc 3-6. Do Betclic 2 Ligi spadną trzy ostatnie drużyny.

PAP