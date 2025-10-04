PLS 1. Liga siatkarzy: SMS PZPS Spała - MCKiS Jaworzno. Relacja live i wynik na żywo

Siatkarze SMS PZPS Spała przegrali trzy mecze na początku sezonu (0:3 z Nowak-Mosty MKS Będzin, 1:3 z KKS Mickiewicz Kluczbork, 1:3 z KPS Siedlce). MCKiS Jaworzno wygrał oba spotkania, które dotychczas rozegrał (3:1 z PZL Leonardo Avią Świdnik, 3:0 z Karton-Pak Astrą Nowa Sól).

W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

Relacja live i wynik na żywo z meczu SMS PZPS Spała - MCKiS Jaworzno w sobotę 4 października o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport