PLS 1. Liga siatkarzy: Stal Nysa - KPS Siedlce. Relacja live i wynik na żywo

Siatkarze Stali Nysa walkę o powrót do PlusLigi rozpoczęli od trzech zwycięstw (3:0 z Necko Augustów, 3:1 z Nowak-Mosty MKS Będzin, 3:2 z Mickiewiczem Kluczbork). KPS Siedlce pokonał 3:0 CUK Anioły Toruń i 3:1 SMS PZPS Spała), uległ natomiast 1:3 ekipie Karton-Pak Astra Nowa Sól.

W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Stal Nysa - KPS Siedlce w sobotę 4 października o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport