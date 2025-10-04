Starcie dwóch polskich siatkarskich potęg. Kluczową rolę odegrał młodzieżowy reprezentant

W piątek 3 października w Hali Podpromie odbył się mecz towarzyski pomiędzy dwiema plusligowymi potęgami: Asseco Resovią Rzeszów i Bogdanką LUK Lublin. Spotkanie rozstrzygnęło się w pięciu setach, a gorycz porażki musieli przełknąć mistrzowie Polski, którzy przegrali 2:3 (23:25, 25:22, 19:25, 25:17, 12:15).

Warto zaznaczyć, że w tym spotkaniu nie brali udziału zawodnicy, którzy obecnie odpoczywają po zakończonych niedawno mistrzostwach świata. Wśród gospodarzy nie było zatem Erika Shoji, Artura Szalpuka i Lukasa Vasiny, natomiast w ekipie z Lublina zabrakło: Kewina Sasaka, Marcina Komendy, Aleksa Grozdanova oraz Wilfredo Leona. W Rzeszowie nie pojawił się też Mateusz Malinowski, który oczekiwał narodzin dziecka.

Przez to musiało dojść do zaskakującej sytuacji. Do zespołu z Lublina na to spotkanie dołączył bowiem Maksymilian Łysoń. Należy przypomnieć, że 18-latek, który występował na tegorocznych mistrzostwach świata U19, na co dzień jest zawodnikiem AKS Resovii. Młody siatkarz dobrze poradził sobie na parkiecie - na 29 ataków skończył 19.

PlusLiga wróci już pod koniec tego miesiąca. Pierwszy mecz nowego sezonu (Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów) zostanie rozegrany 20 października.

AA, Polsat Sport