Trzy medale w trzy dni! Wybitne osiągnięcie Polki

Sobota to dla reprezentantów Polski kolejny udany dzień na mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim. W godzinach porannych czasu polskiego Klaudia Zwolińska sięgnęła bowiem po swój trzeci krążek podczas tego czempionatu. Tym razem Polka zajęła trzecie miejsce w kayak crossie.

Na olimpijskim torze w Penrith koło Sydney w crossie zwyciężyła wicemistrzyni olimpijska z Paryża Angele Hug z Francji, a druga była jej rodaczka Camille Prigent. Polka w czteroosobowym finale wyprzedziła Hiszpankę Maialen Chourraut.

Wśród mężczyzn również wygrał drugi zawodnik ubiegłorocznych igrzysk, Brytyjczyk Joseph Clarke. Najlepszy z Polaków - Nateusz Polaczyk - odpadł w ćwierćfinale i zajął 11. pozycję.

Cross to najmłodsza konkurencja slalomowa, w której czterech zawodników po zjeździe z rampy startowej rywalizuje jednocześnie na torze z rwącej wody pełnym przeszkód (bramek), pokonując go zarówno w górę, jak i w dół nurtu. W crossie walkę toczy się nie tylko z upływającym czasem, jak w innych specjalnościach slalomowych, ale przede wszystkim z przeciwnikami, a celem jest jak najszybsze dotarcie do mety.

Warto nadmienić, że nasza reprezentantka w trzy dni zdobyła aż trzy medale mistrzostw świata. W czwartek sięgnęła po złoto w kanadyjkach (C1), natomiast dzień później okazałą się najlepsza w konkurencji kajakowych jedynek (K1).

PAP