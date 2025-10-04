UFC 320 z udziałem Jakuba Wikłacza. Wyniki gali

Walka wieczoru w Las Vegas zapowiada się niezwykle elektryzująco. Magomed Ankalaev stanie przed szansą na pierwszą skuteczną obronę mistrzowskiego pasa wagi półciężkiej. W oktagonie ponownie spotka się z Brazylijczykiem, któremu odebrał tytuł zaledwie siedem miesięcy temu na gali UFC 313. Wówczas Dagestańczyk sięgnął po swoje pierwsze złoto w największej organizacji MMA na świecie, wygrywając jednogłośną decyzją sędziów.

Dla polskich fanów to wydarzenie ma jednak szczególne znaczenie z powodu debiutu Jakuba Wikłacza w UFC. Na starcie czeka go od razu poważny test - Amerykanin Patchy Mix, były mistrz nieistniejącej już organizacji Bellator. Waga starcia została podkreślona przez federację, która przesunęła pojedynek Polaka wyżej w rozpisce. Według przewidywań Wikłacz powinien pojawić się w oktagonie około godziny 2:30 czasu polskiego.

Na gali nie zabraknie także innych emocjonujących pojedynków. W kategorii koguciej pasa będzie bronił Merab Dvalishvili, mierząc się z Corym Sandhagenem. Publiczność w Las Vegas zobaczy również m.in. widowiskowe starcie w wadze półciężkiej - Jiri Prochazka kontra Khalil Rountree Jr.

Transmisja gali UFC 320 w nocy z soboty (4 października) na niedzielę (5 października) w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Początek o północy.

Wyniki Gali:

Karta główna (4:00, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go):

205 lb: Magomed Ankalaev (21-1-1) vs. Alex Pereira (12-3) – o pas wagi półciężkiej

135 lb: Merab Dvalishvili (20-4) vs. Cory Sandhagen (18-5) – o pas wagi koguciej

205 lb: Jiri Prochazka (31-5-1) vs. Khalil Rountree Jr. (14-6)

145 lb: Josh Emmett (19-5) vs. Youssef Zalal (17-5-1)

185 lb: Abus Magomedov (28-6-1) vs. Joe Pyfer (14-3)

Karta wstępna (2:00, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go):

185 lb: Ateba Gautier (8-1) vs. Ozzy Diaz (10-3)

145 lb: Daniel Santos (12-2) vs. Joo Sang Yoo (9-0)

135 lb: Patchy Mix (20-2) vs. Jakub Wikłacz (16-3-2)

185 lb: Edmen Shahbazyan (15-5) vs. Andre Muniz (24-7)

Karta przedwstępna (0:00, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go):

170 lb: Punahele Soriano (11-4) vs. Nikolay Veretennikov (13-6)

135 lb: Macy Chiasson (10-4) vs. Yana Santos (16-8)

135 lb: Chris Gutierrez (22-5-2) vs. Farid Basharat (13-0)

170 lb: Ramiz Brahimaj (12-5) vs. Austin Vanderford (13-2)

125 lb: Veronica Hardy (9-5-1) vs. Brogan Walker (7-4)

