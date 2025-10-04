Ważne słowa olimpijczyka po MŚ siatkarzy

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn po raz pierwszy w historii stanęła na najniższym stopniu podium mistrzostw świata. Dla Biało-Czerwonych to już szósty krążek MŚ, z czego piąty zdobyty w XXI wieku. Reprezentacja Polski trzykrotnie triumfowała z czempionacie (1974, 2014, 2018), a dwukrotnie zajęła drugie miejsce (2006, 2022).

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze poznali rywali w ME 2026! Wyniki losowania fazy grupowej

I choć sami liczyli na więcej, Biało-Czerwoni zgodnie podkreślają, że dla nich medal MŚ jest sukcesem. Warto przypomnieć, że w tym sezonie ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicia triumfowała w Lidze Narodów, w turnieju finałowym nie straciwszy nawet seta.

Mimo to, znaleźli się ludzie, dla których trzecie miejsce czempionatu było porażką. Do nich kilka mocnych słów w najnowszym "Magazynie Olimpijskim" skierował olimpijczyk z Atlanty z 1996 roku oraz prezes PSG Stali Nysa, Robert Prygiel.

- Będąc przez paręnaście lat reprezentantem Polski, marzyłem o takim medalu. Myślę, że wielu kibiców i obserwatorów siatkówki jest troszeczkę zawiedzionych, ale jako były siatkarz wiem, ile to kosztuje wyrzeczeń i pracy. Dla mnie każdy medal naszej dyscypliny zawsze jest sukcesem. Może to nie jest najpopularniejsza dyscyplina na świecie, ale prężnie rozwijająca się. Może apel do malkontentów: jeśli ktoś jest zawiedziony z brązowego medalu, to co mają powiedzieć Brazylijczycy, Francuzi czy Amerykanie? Proszę docenić tę pracę i ten sukces - skomentował Prygiel.

Teraz polskich siatkarzy czeka powrót do klubów i rozpoczęcie długiej kampanii w siatkówce klubowej. Aż 10 z 14 brązowych medalistów MŚ zagra w PlusLidze. Nowy sezon rozpoczną się 21 października.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, Polsat Sport