Wielka chwila dla Rafy Nadala! Pierwszy sportowiec w historii z takim tytułem

Rafael Nadal to bezdyskusyjnie jedna z największych i najbardziej zasłużonych postaci światowego sportu. W swojej dziedzinie osiągnął niemalże wszystko: zwyciężył 22 turnieje wielkoszlemowe, w tym aż 14 razy Roland Garros, był liderem rankingu ATP, zdobył również dwa złote medale igrzysk olimpijskich - po jednym w singlu (Pekin 2008) i deblu (Rio de Janeiro 2016).

W zeszłym roku Nadal zakończył trwającą ponad 20 lat karierę, ale nadal zbiera laury. Takiego wyróżnienia dotychczas nie otrzymał jeszcze żaden inny sportowiec. Były tenisista został bowiem uhonorowany tytułem "doktora honoris causa", jednym z najbardziej prestiżowych odznaczeń w Hiszpanii

"Duma, wdzięczność i szczęście. To ogromny zaszczyt być pierwszym sportowcem uhonorowanym tytułem «doktora honoris causa» przez Uniwersytet w Salamance, który wywarł tak głęboki wpływ na kulturę, społeczeństwo i myśl Hiszpanii" - napisał w swoich mediach społecznościowych Nadal.

"Sport przypomina nam każdego dnia, że ponad naszymi różnicami mamy wiele wspólnego. Uczy nas szacunku do przeciwnika, rywalizowania z intensywnością i sportową postawą oraz świętowania nie tylko naszych zwycięstw, lecz także szanowania i doceniania wysiłku innych" - kontynuował.

Nadal zwrócił również uwagę na to, że sport może być czymś więcej niż rywalizacją. Chodzi o niesienie idei.

"W świecie, który wydaje się być w ciągłej fazie podziałów i polaryzacji, głęboko wierzę, że sport może być mostem i przestrzenią spotkania, która sprzyja współistnieniu, serdeczności i wzajemnemu szacunkowi" - wyjaśnił.

Hiszpan przyznał także, ile znaczy dla niego otrzymany tytuł.

"Dziękuję uczelni i całej Salamance za otrzymaną życzliwość. Ten dzień pozostanie ze mną na zawsze i motywuje mnie do dalszej wierności wartościom, których nauczył mnie sport. Bardzo dziękuję!" - zakończył.