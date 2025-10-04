WTA w Pekinie: Amanda Anisimova - Linda Noskova. Relacja live i wynik na żywo

Czas na wielki finał turnieju WTA w Pekinie! A w nim zmierzą się Amanda Anisimova i Linda Noskova. Która z pań wzniesie puchar za końcowy triumf? Relacja live i wynik na żywo meczu Amanda Anisimova - Linda Noskova na Polsatsport.pl.

fot. AFP

Przed rozpoczęciem tego turnieju raczej mało kto spodziewałby się, że to właśnie te dwie tenisistki zagrają w finale. Anisimova to turniejowa "3", a Noskova - "26".

 

W półfinale Amerykanka pokonała swoją rodaczkę Coco Gauff. Słowa uznania budzi nie tylko ta niespodzianka, ale i jej styl. Anisimova triumfowała 6:1, 6:2 w zaledwie godzinę. 

 

Noskova w walce o półfinał okazała się lepsza od Jessiki Peguli. Czeszka wygrała pierwszą partię 6:3, ale drugą zdominowała Amerykanka. Ten wyrównany pojedynek musiał zakończyć się tie-breakiem w trzecim secie. W nim więcej nerwów zachowała 20-latka z Vsetina.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Amanda Anisimova - Linda Noskova na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:00.

KP, Polsat Sport
TENISTURNIEJE ATP I WTA
