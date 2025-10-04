Wynik walki Wikłacza. Wikłacz - walka w UFC. Kto wygrał?

Wikłacz (16-3, 10 SUB) to były mistrz KSW w kategorii koguciej, który stoczy pierwszą walkę od ponad roku. Polak długo czekał na szansę od UFC, ale w końcu się doczekał i w nocy z soboty na niedzielę będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności.



Po drugiej stronie oktagonu stanie Patchy Mix (20-2, 2 KO, 13 SUB), który jeszcze niedawno miał serię siedmiu kolejnych zwycięstw. W czerwcu tego roku powstrzymał go Mario Bautista. Był to debiut Amerykanina w UFC.

Wynik walki Wikłacza będzie z pewnością interesował wielu zawodników kategorii koguciej.

Wynik walki Jakuba Wikłacza w UFC. Wikłacz walka UFC

Walka Wikłacz - Mix odbędzie się na gali UFC 320 w Las Vegas. Polak i Amerykanin zostali przesunięci na kartę wstępną. Wynik walki Wikłacza pojawi się w tekście zaraz po jej zakończeniu.