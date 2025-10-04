Wysokie zwycięstwo Interu. Zieliński nie grał

Bohaterem spotkania na San Siro okazał się Ange-Yoan Bonny. 21-letni Francuz strzelił gola i zanotował asysty przy trafieniach Argentyńczyka Lautaro Martineza, Federico Dimarco oraz Nicolo Barelli. W 57. minucie gospodarze prowadzili 4:0 i rumuński trener Christian Chivu mógł posłać na boisko zmienników, ale Zieliński pozostał na ławce.

W końcówce honorową bramkę dla gości zdobył Federico Bonazzoli, a swój udział w tej akcji miał były napastnik reprezentacji Anglii Jamie Vardy. Beniaminek z Cremony poniósł pierwszą porażkę w sezonie.

Po słabym początku sezonu „Nerazzurri” odnieśli piąte z rzędu zwycięstwo, licząc w to wygrane w Lidze Mistrzów z Ajaksem Amsterdam i Slavią Praga.

Szansy dołączenia do czołówki Serie A nie wykorzystała Atalanta Bergamo, remisując na własnym stadionie z Como 1:1. W zespole gospodarzy nie grał leczący kontuzję mięśnia uda Nicola Zalewski.

W sobotę z polskich piłkarzy wystąpił tylko Adrian Benedyczak, którego Parma przegrała u siebie z Lecce 0:1. Były napastnik Pogoni Szczecin wszedł na boisko w 67. minucie.

W niedzielę wystąpią pozostali współliderzy: AC Milan zmierzy się w Turynie z Juventusem, broniące tytułu Napoli podejmie Genoę, a Roma, w której barwach zadebiutował przed tygodniem Jan Ziółkowski, zagra na wyjeździe z Fiorentiną.

