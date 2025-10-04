ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

Na początku obecnej dekady ZAKSA Kędzierzyn-Koźle była najlepszą drużyną Europy, trzykrotnie wygrywając Ligę Mistrzów. Później kłopoty finansowe głównego sponsora klubu Grupy Azoty sprawiły, że kędzierzynianie obniżyli loty. W dwóch ostatnich sezonach nie było ich w strefie medalowej PlusLigi, zajęli dziesiąte i piąte miejsce.





Zobacz także: PlusLiga. Kiedy rozpocznie się nowy sezon? Siatkarze wracają na ligowe parkiety

Jak ZAKSA zaprezentuje się w nowym sezonie? Drużynę opuściły ostatnie gwiazdy kojarzone z triumfem w Lidze Mistrzów - Marcin Janusz, Erik Shoji i David Smith. Po sezonie z klubem rozstał się też kapitan reprezentacji Polski - Bartosz Kurek.

Nie zabrakło ciekawych transferów. ZAKSA jako jedyny klub w PlusLidze może się pochwalić aktualnym mistrzem świata w składzie - jest nim atakujący Kamil Rychlicki. Kędzierzynianie pozyskali też reprezentanta Polski z MŚ 2025 - środkowego Szymona Jakubiszaka oraz zawodnika z szerokiej kadry reprezentacji Polski - Mateusza Czunkiewicza, grającego na pozycji libero. Ciekawy może być też transfer amerykańskiego rozgrywającego Quinna Isaacsona.

W ZAKSIE zdecydowano się na solidny zaciąg z Suwałk, bo z tamtejszego Ślepska Malow na drugi koniec Polski przeniosą się wspomniany Czunkiewicz oraz Marcin Krawiecki i Konrad Stajer. Drużynę drugi sezon będzie prowadził trener Andrea Giani.

Kto zagra w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ta drużyna? Jakie zmiany zaszły w zespole? ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – kadra na sezon 2025/2026; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć: