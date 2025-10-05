16 medali Polaków na MŚ w paralekkoatletyce

W klasyfikacji medalowej Polska uplasowała się na piątej pozycji.

- Ten brąz smakuje niczym złoto igrzysk. Ja przecież w ostatnich tygodniach więcej czasu spędziłam robiąc przy ścianie kalistenikę, niż trenując. Nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać – powiedziała nasza skoczkini.

Kucharczyk-Urbańska pochodzi z Rawicza. Uczyła się w tej samej szkole co młociarka Anita Włodarczyk. Medale igrzysk obie panie zaczęły zdobywać w tym samym czasie, bo 13 lat temu w Londynie. Dziś mają po trzy złota, odpowiednio paralimpijskie oraz olimpijskie, ale Kucharczyk-Urbańska dołożyła do nich jeden srebrny krążek.

- Sama już nie wiem, ile mam tych medali – przyznała Kucharczyk-Urbańska, ale tytułu „królowej sportowego Rawicza” konsekwentnie odmawia. – Nawet nie mogę równać się z Anitą. Wiem, jak ciężko pracuje na swoje sukcesy – wyjaśniła.

Polacy w zawodach, w których wystąpiło ponad 2000 zawodników z całego świata, stawali na podium 16 razy, w tym ośmiokrotnie na jego najwyższym stopniu. Tak wysoko biało-czerwoni nie uplasowali się od 2011 r. W tym roku triumfowała Brazylia (15 złotych medali, 20 srebrnych i 9 brązowych) przed Chinami (13-22-17), Iranem (9-2-5) i Holandią (8-3-1).

Dla Polski po dwa złote medale zdobyły Magdalena Andruszkiewicz (100 m i 400 m T72) oraz Faustyna Kotłowska (pchnięcie kulą i rzut dyskiem F64), a po jednym – Bartosz Górczak (pchnięcie kulą F53), Róża Kozakowska (rzut maczugą F32), Artur Krzyżek (100 m T71) oraz Bartosz Sienkiewicz (skok w dal T38).

Drugie lokaty i srebrne krążki wywalczyły Barbara Bieganowska-Zając (1500 m T20) i Lucyna Kornobys (pchnięcie kulą F34), a brązowe Miriam Dominikowska (100 m T71), Zofia Kałucka (100 m T72), Karolina Kucharczyk-Urbańska (skok w dal T20), Joanna Mazur-Dziedzic (1500 m T11, z przewodnikiem Marcinem Kęsym), Piotr Siejwa (400 m T72) i Lech Stoltman (pchnięcie kulą F55).

- Cieszymy się, że mimo trudnych warunków nasi lekkoatleci startowali bardzo dobrze, a wynik medalowy jest naprawdę wartościowy. To wielki sukces, jesteśmy w światowej czołówce - ocenił start trener Zbigniew Lewkowicz, który w Starcie Gorzów Wlkp. opiekuje się sześciorgiem spośród medalistów.



Medale Polaków:

Złote



2 x Magdalena Andruszkiewicz (100 m i 400 m T72)

2 x Faustyna Kotłowska (rzut dyskiem i pchnięcie kulą F64)

Róża Kozakowska (rzut maczugą F32)

Bartosz Górczak (pchnięcie kulą F53)

Artur Krzyżek (100 m T71)

Bartosz Sienkiewicz (skok w dal T38)

Srebrne



Barbara Bieganowska-Zając (1500 m T20)

Lucyna Kornobys (pchnięcie kulą F34)

Brązowe



Miriam Dominikowska (100 m T71)

Zofia Kałucka (100 m T72)

Karolina Kucharczyk-Urbańska (skok w dal T20)

Joanna Mazur-Dziedzic (przewodnik: Marcin Kęsy; 1500 m T11)

Piotr Siejwa (400 m T72)

Lech Stoltman (pchnięcie kulą F55)

