AMW Arka Gdynia zaczęła sezon od zwycięstwa

Początek spotkania był bardzo wyrównany, a przyjezdni - po zagraniach DJ Lastera i Daniela Gołębiowskiego - starali się nawet kontrolować sytuację. Straty odrabiali jednak Kresimir Ljubicić i Luke Barrett, a po wsadzie Einarasa Tubutisa zespół z Gdyni po 10 minutach przegrywał już zaledwie dwoma punktami - 21:23.

W drugiej kwarcie do remisu doprowadził szybko Courtney Ramey, a przewagę dawał Mike Okauru. Do ataku włączyli się także Polacy - Jakub Garbacz, Jarosław Zyskowski i Kamil Łączyński. Po trójce tego ostatniego gdynianie byli już lepsi o 11 punktów. Teraz ekipa trenera Andrzeja Urbana nie była w stanie nawiązać rywalizacji. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:38.

Po przerwie Tasomix Rosiek Stal zaczęła od serii 0:9 i dzięki trafieniu Mareksa Mejerisa ponownie był remis. Gospodarze odpowiedzi na to sześcioma punktami z rzędu - dzięki temu ponownie kontrolowali wydarzenia.

Później znowu swoje umiejętności ofensywne pokazali Mike Okauru i Luke Barrett, przez co po 30 minutach było 70:59. W ostatniej kwarcie zespół z Ostrowa nie zamierzał się poddawać - był ciągle blisko. Po trójce DJ Lastera przegrywał tylko trzema punktami. W kluczowych momentach nie zawiedli Courtney Ramey, Kamil Łączyński oraz Einars Tubutis. Ostatecznie AMW Arka zwyciężyła 90:83.

Najlepszy, strzelcem gospodarzy był Jarosław Zyskowski z 17 punktami i 3 zbiórkami. DJ Laster zdobył dla gości 19 punktów i 3 zbiórki.

AMW Arka Gdynia - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 90:83 (21:23, 26:15, 23:21, 20:24)

AMW Arka Gdynia: Jarosław Zyskowski 17, Jakub Garbacz 14, Courtney Ramey 14, Einaras Tubutis 12, Kamil Łączyński 11, Mike Okauru 8, Luke Barrett 8, Kresimir Ljubicic 4, Adam Hrycaniuk 2.

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.: Daniel Laster 19, Trenton Gibson 17, Mareks Mejeris 12, Quan Jackson 12, Daniel Gołębiowski 9, Luka Sakota 7, Michał Pluta 5, Ante Brzovic 2, Jacek Rutecki 0.

PLK, Polsat Sport