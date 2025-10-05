ATP w Szanghaju: Kamil Majchrzak - Alex de Minaur. Transmisja TV i stream online

Tenis

W trzeciej rundzie turnieju ATP w Szanghaju Kamil Majchrzak stanie przed poważnym wyzwaniem - jego rywalem będzie Alex de Minaur - siódmy zawodnik światowego rankingu. Gdzie obejrzeć mecz Majchrzak - de Minaur? Transmisja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

fot: PAP
Kamil Majchrzak

Po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją żeber polski tenisista znów błyszczy formą. Turniej ATP w Szanghaju jest dla niego pierwszym występem od US Open.

 

W drodze do trzeciej rundy Majchrzak odprawił dwóch Amerykanów - Ethana Quinna oraz rozstawionego z numerem 29 Brandona Nakashimę. Szczególnie ten drugi mecz był popisem skuteczności Polaka, który wygrał 6:4, 6:0.

 

Teraz przed piotrkowianinem znacznie trudniejsze zadanie. O awans do czwartej rundy zmierzy się z Alexem de Minaurem, rozstawionym z "siódemką" Australijczykiem, który od dłuższego czasu utrzymuje miejsce w czołówce światowego rankingu.

 

Tenisista z Sydney w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Argentyńczyka Camilo Ugo Carabellego 6:4, 6:2.

 

Panowie mają za sobą jeden bezpośredni pojedynek - podczas Australian Open 2022, kiedy de Minaur zwyciężył 3:0.

Gdzie obejrzeć mecz Majchrzak - de Minaur?

Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Alex de Minaur w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 6:30.

ŁO, Polsat Sport
ALEX DE MINAURATP W SZANGHAJUKAMIL MAJCHRZAKTENISTURNIEJE ATP I WTA
