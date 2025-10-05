Górnik wciąż nie może przełamać złej passy. To jedyna drużyna w lidze, która wciąż nie odniosła zwycięstwa. Na koncie ma już sześć remisów, ale w ostatnich tygodniach również i one przychodzą coraz trudniej - w pięciu poprzednich kolejkach łęcznianie zdobyli zaledwie dwa z 15 możliwych punktów. W dwóch ostatnich spotkaniach musieli uznać wyższość rywali - najpierw przegrali z Wisłą Kraków 1:2, a następnie ulegli Chrobremu Głogów 0:2.

Miedź z kolei jest w zupełnie innym nastroju. Zespół podbudowały dwa ostatnie triumfy - w Pucharze Polski nad Pogonią Siedlce (2:0) i w lidze ze Zniczem Pruszków (2:1). Legniczanie znajdują się obecnie na bezpiecznej pozycji w tabeli, ale aby myśleć o awansie do górnej połowy stawki, muszą regularnie punktować i budować przewagę nad strefą spadkową.

Ostatni bezpośredni mecz pomiędzy tymi drużynami padł łupem Górnika. Łęcznianie wygrali wówczas 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Miedź Legnica na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 17:30.

ŁO, Polsat Sport